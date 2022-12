Legislará el Senado para frenar a los ‘gota a gota’

Desde el Senado de la Republica Mexicana buscaran legislar contra los "Gota a Gota", agrupación que se ha convertido en el dolor de cabeza para muchos ciudadanos que necesitan resolver problemas financieros urgentes.

Este tipo de agrupaciones son consideradas parte de una red internacional que no sólo opera en México, sino en países como Brasil, Honduras, México, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Panamá y Colombia, otorgando préstamos rápidos, sin más requisitos que la credencial de elector.

¿Como operan?

Les exigen a sus víctimas pagar 50 pesos diarios durante 25 días, cobrándoles el 25 por ciento de interés por cada préstamo. Abarcan desde comerciantes, ambulantes o cualquier persona que esté necesitada de dinero inmediato. El problema no son los intereses, sino la manera en la que intimidan y amenazan al retrasarse con los pagos, situaciones que se pueden volver más violentas al grado de golpear o asesinar a los deudores.

A través de denuncias públicas y casos documentados, los “gota a gota” tienen presencia en Yucatán y Quintana Roo, donde son operados mayormente por colombianos, quienes reclutan a trabajadores locales y los capacitan para cobrar.

Esta situación atrajo la preocupación de representantes legislativos como la senadora morenista, Verónica Camino Farjat, quien expuso que la preocupación no es sólo por su presencia o por la forma violenta en la que operan, sino porque son detenidos, pero no son procesados.

“Hasta ahorita solo he sabido que hubo personas detenidas y trasladas al INM, y como no hay denuncia son liberadas o en su caso deportadas a su país de origen”, señaló.

Detenciones documentadas

Una de las primeras detenciones contra los lideres de esta red, se dio en 2018, pero no fue por el cobro a sus víctimas, si no por asaltos en residencias de los fraccionamientos privados La Ceiba y Country Club, en la capital yucateca llevando a la captura de Carlos David P.M., Pedro Andrés L.M., Adriana M. Ll., y otros dos que no fueron identificados.

Y fue hasta marzo de este año cuando la SSP y la Fiscalía General Estado (FGE) informaron de la detención de seis colombianos que cometieron violento robo con armas de fuego en la colonia Leandro Valle, en Mérida.

Aunque la presencia de la red y otras organizaciones, se empezó a dar a conocer a través de redes sociales desde el inicio de la pandemia, en Yucatán fue hasta el 5 mayo de este año, cuando se detuvo a C.S.M.S.N., que amenazaba y hostigaba a deudores en Motul.

Posteriormente en Tizimín, lugar donde últimamente se dice que es otra de sus centrales, el 21 de mayo la Policía Municipal arrestó a Wilinton Steven O.M. quien violentamente quiso cobrar a sus deudores y fue señalado como uno de los presuntos líderes.

Asimismo, seis días después la Policía Municipal de Kanasín detuvo a dos cobradores de la misma red que fueron identificados como Jorge V.V., de 31 años y dos personas mexicanas, un hombre de la Ciudad de México y una mujer del estado de Morelos.

Cabe destacas que desde las últimas detenciones públicas, no se ha sabido de esta red, que aparentemente opera desde las sombras con cambios en sus formas de operar en Yucatán.

No son procesados, señala

De acuerdo con la senadora Verónica Camino Farjat, a Yucatán ha llegado una población muy grande de hondureños, salvadoreños y colombianos, y son precisamente de estas nacionalidades los integrantes de la agrupación “gota a gota”.

“Tenemos temas como el gota a gota en el interior del estado, por mencionar algunos, donde la Secretaría de Seguridad Pública no está procesando a estas personas por su conducta delictiva”, recalcó.

Señaló que, aunque hasta ahora las autoridades no han dado a conocer algún informe sobre los delitos cometidos por personas migrantes, “esta organización ha sido una prueba que exhibe la presencia de personas de otros países que cometen delitos, sin que sean juzgados”.

Camino dijo que, en Yucatán, unos tres mil migrantes sudamericanos han sido detenidos este año por delitos menores, medianos y graves; sin embargo, “hasta el momento nadie ha sido procesado jurídicamente bajo las leyes mexicanas, ocasionando que estas personas tengan la posibilidad de reincidir en dichos actos delictivos sin temor a ser castigados”.

Aseguró que el tema ya ha sido abordado con sus compañeros morenistas en el Senado de la República y trabajan para que la iniciativa sea presentada el próximo año. En preparación de los argumentos, la senadora pidió a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional, a través de una solicitud de transparencia, información sobre estas detenciones y procesos, buscando que el tema sea resuelto, considerándolo un asunto de seguridad nacional.

Explicó que el problema migratorio en Yucatán se acrecentó en los últimos años, debido a la falta de una política que fortalezca al Instituto Nacional de Migración, que todos los días se ve superado por la alta demanda de casos de personas que ingresaron al país legalmente o sin permiso.

“Años atrás, Yucatán no estaba considerado para la estadía de los migrantes, me preocupa que las instituciones de seguridad oculten información de este tipo, ya que no está permitiendo a legisladores federales y locales conocer las realidades que nos ayuden cambiar las leyes como se necesita”, dijo.

Plantea reforma a fondo

La senadora yucateca explicó que no se trata sólo de perseguir a las personas extranjeras que cometen delitos en México, sino proteger a quienes llegan en busca de refugio o un cambio de vida, por lo que “un cambio en la Ley de Migración debería ser abordada a fondo”.

Aseveró que la protección del derecho de migrantes y sus hijos es un tema importante de atender, sin embargo, hasta la fecha el único lugar donde los menores pueden llegar mientras sus padres resuelven su situación migratoria en México es en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), lo que genera preocupación por los escándalos que rodean ese lugar.

“Es un reto para el Instituto contratar una casa de seguridad donde puedan estar las madres con sus hijos, porque hasta el día de hoy se envían al Caimede, lugar donde se habla de que menores se pierden y otras situaciones. Imagínense el conflicto en el que nos metemos con otros países en el momento en el que digan que se perdió el hijo de un migrante”.

Sostuvo que el próximo año la migración y los “gota a gota” serán temas importantes de su agenda legislativa, por lo que se prepara a través de la información solicitada por transparencia, debido a que el Gobierno Estatal y sus instituciones de seguridad han evitado dar información que ayude a proponer mejores leyes, en este caso la regulación de la migración.

“Nosotros no estamos en contra de la migración, estamos a favor de que la migración sea un derecho y no sea algo forzado”, finalizó.

