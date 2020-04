Golpea la CFE a Yucatán cobrando precios excesivos de consumo

En Yucatán los pobladores han soportado la contingencia contra el Covid-19 la cual sigue dañando su salud y su economía, ya que miles han perdido sus empleos por lo que los aumentos descarados en los recibos de luz han generado una enorme indignación.

A través de las redes sociales, principalmente en los principales grupos de Facebook de Mérida decenas de ciudadanos han manifestado su enojo por el injustificado aumento en las tarifas eléctricas que sin duda viene a ser el colmo en una situación tan delicada como la que ahora enfrentan.

Muchas personas denotaron su indignación compartiendo fotos de los recibos donde es evidente el incremento lo que sin duda propiciará un aumento en el estrés que de por sí ya padece la sociedad yucateca.

Gran enojo y sentimientos de impotencia ha causado en miles de yucatecos los exorbitantes montos en sus recibos de luz que recién van llegando.

Entre los comentarios se señala que los ciudadanos han respetado la cuarentena permaneciendo encerrados en sus casas, sin poder salir a conseguir recursos para comprar comida y además ahora tendrán que pagar a la Comisión Federal de Electricidad con lo poco que les queda.

Una ola de protestas en las redes sociales

“¿Qué es lo que quieren? ¿Qué además de encerrados nos muramos de calor? ¿Nadie le ha dicho a Manuel Bartlett que en Yucatán nos cocinamos vivos”? señaló airada una señora de la colonia Miraflores.

Otros reclamaron que habían anunciado un aumento de las tarifas de un 3 por ciento y con lo que se ve en los recibos en realidad terminarán pagando mucho más pues han llegado varios arriba de mil pesos e incluso de dos mil.

Hubo muchos insultos contra el titular de la CFE Manuel Bartlett, a quien varios recordaron como culpable de haber participado en el fraude electoral contra José Manuel Clouthier en 1988.

Alguna señoras desesperadas señalaron su temor porque al no poder pagar la CFE las deje sin luz ante este calor tan sofocante que hemos estado sufriendo los meridanos. “¿Esta es la Cuarta Transformación que nos prometieron’” señaló una de ellas.

Varios compartieron copias de sus pagos y es notable que los aumentos son del doble y en otros caso del triple lo que sin duda causará una enorme afectación a la mayoría de la población.

“Ya es hora de unirnos ante estos atropellos, solo hay que recordarle a nuestro presidente y sus colaboradores que por nuestro voto están ahí y por nuestros impuestos comen. Es el momento de demostrar como ha dicho el propio presidente que el pueblo es el que manda”, señaló uno de los comentarios más celebrados.

El panorama luce complicado porque el titular de la CFE, Manuel Bartlett ha dicho que no habrá prorrogas ya que es una empresa que debe cobrar la energía eléctrica sin miramientos.

Al parecer al funcionario no le interesa que los ciudadanos permanezcan en un estado de incertidumbre, con una preocupación adicional pues al no contar con ingresos, muchos no podrán pagar la luz y vivir así la cuarentena es inhumano.

Ricardo D. Pat