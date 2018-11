Gobierno de Rolando Zapata ni gastó de más ni dejó faltantes

Con el fin de ampliar y precisar información que fue presentada al seno del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto el pasado viernes se exponen los siguientes puntos acerca del estado de las finanzas públicas del estado.

1.- El Gobierno de Rolando Zapata Bello no gastó de más, tal y como consta en el III Informe Trimestral, analizado, redactado y publicado por la actual administración en octubre de 2018.

El monto de gasto presupuestal programado para enero a septiembre del presente año, ascendía a 31 mil 66 millones de pesos. En el referido informe trimestral se confirma que el gasto ejercido en el periodo enero-septiembre fue menor al programado, al ser de 29 mil 710 millones de pesos.

2.- Se entregó la administración en números negros. El gobierno del estado 2012-2018, como parte de los trabajos conjuntos de entrega-recepción entre las administraciones saliente y entrante, dejó un saldo positivo en flujo con más de 610 millones de pesos disponibles en chequeras y compromisos de pagos documentados solamente por 270 millones de pesos.

3.- No existe un faltante de mil 900 millones de pesos, ni de cantidad alguna. Como se explicó en los puntos anteriores, la administración de Rolando Zapata, no dejó compromisos de pago que no tuvieran recursos disponibles en chequeras para ser cubiertos, ni comprometió recursos por encima de las disponibilidades presupuestales.

4.- En lo que respecta al trimestre octubre-diciembre de 2018, es decir, el correspondiente a la actual administración, se dejó un presupuesto equilibrado entre los ingresos y gastos de libre disposición proyectados, incluyendo sueldos, salarios, prestaciones y aguinaldos. Lo que significa que los ingresos proyectados y recursos entregados, cubren de manera suficiente el gasto programado para el cierre del año.

5.- De manera más específica, las necesidades financieras de recursos de libre disposición para octubre, noviembre y diciembre son de 4 mil 148 millones de pesos y los ingresos proyectados para el mismo periodo son de 4 mil 151 millones de pesos.

Toda esta información puede verificarse en las publicaciones que por ley se realizan en el Diario Oficial del Estado, en la página de transparencia del gobierno y en documentos que obran en las carpetas de entrega-recepción.

Es importante realizar un análisis puntual de las finanzas del estado para evitar interpretaciones erróneas, que entendemos suelen presentarse al inicio de cualquier administración, toda vez que éstas generan confusión e incertidumbre en la ciudadanía.

Fuente: III Informe Trimestral de las Finanzas Públicas 2018 http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/finanzas_publicas/2012_2018/2018_3er_trimestre.pdf

Alfredo Dájer Abimerhi.