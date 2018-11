Gobierno anterior gastó más dinero del que le correspondía

La administración estatal anterior gastó durante 2018 más dinero del que le correspondía, lo que derivó en un faltante por cerca de 1,900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año, reportó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) al dar avances sobre el proceso de entrega-recepción.

En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto que encabezó el Gobernador Mauricio Vila Dosal, la titular de la SAF, Olga Rosas Moya, informó que además se dejaron las finanzas estatales con presiones adicionales de gasto por alrededor de 500 millones de pesos y contingencias como la del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), que prácticamente se encuentra sin viabilidad financiera.



Ante los integrantes de este órgano, conformado por representantes del sector empresarial y la sociedad civil, la funcionaria dio a conocer la situación financiera y el balance presupuestal, como parte de los avances del proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal.



Además de estas complicaciones presupuestarias, el reporte señala la existencia de contingencias por más de 2,500 millones de pesos derivadas de observaciones hechas por órganos fiscalizadores, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al período 2012-2018.



La funcionaria explicó que estas observaciones no fueron solventadas oportunamente por la anterior administración y ante la actual falta de información y la desaparición de expedientes aumenta el riesgo de una eventual devolución de estos recursos a la Federación.



Al profundizar sobre los avances del proceso de entrega-recepción, se mencionó que se encontraron discrepancias en cuentas bancarias, facturas pendientes no registradas y adeudos por servicios no facturados, pasivos contingentes no reconocidos, información parcial y con retraso en los registros contables, ausencia del sistema de control interno, falta de apego a la contabilidad gubernamental y compromisos y ejercicio de recursos sin soporte de ingresos presupuestados.



Durante la reunión, se detalló que el faltante por 1,900 millones de pesos, de acuerdo con información documental con la que se cuenta, se debe a que en los tres primeros trimestres de 2018 el Gobierno del Estado gastó esa cantidad de recursos correspondientes al último trimestre de este año del ejercicio, los cuales se recibieron, sin explicación de por medio, de manera anticipada.



“Nos hacen falta, prácticamente, 1,900 millones de pesos para terminar el año, lo cual es una situación crítica. Esto pasó porque en el tercer trimestre del año, se gastaron más dinero del que debían de haber gastado y pues esto nos pone en una condición complicada”, apuntó Rosas Moya en presencia de las titulares de las Secretarías General de Gobierno, María Fritz Sierra y de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés.



Con base en la Ley de Ingresos 2018, para el período enero-septiembre de 2018 se autorizaron recursos de libre disposición por 13,812 millones de pesos, pero se recibieron 17,234 millones de pesos, es decir, se tuvo un monto adicional de 3,421 millones de pesos, un 30 por ciento más de lo estimado, mientras que para el cuarto cuatrimestre de este mismo año se estiman casi dos mil millones de pesos menos.



Los 3,421 millones de pesos extras que se obtuvieron fueron por la venta de bienes del Gobierno del Estado, participaciones adicionales, recursos del fondo para gasto en educación, para el fortalecimiento financiero y del fondo de contingencias económicas, el cual se otorga usualmente al final del año, pero que este caso se hizo en el trimestre anterior, de manera anticipada.



De tal manera que, se especificó, para el último trimestre se proyectó un presupuesto estim

ado en 5,941.1, pero con el gasto de los recursos que llegaron por adelantado solo se contará con poco más de 4,000 millones de pesos, lo que complicará el cierre del ejercicio fiscal 2018 para cumplir con las obligaciones y hay otras erogaciones como el pago de aguinaldos a los trabajadores.



Ante ello, el mandatario estatal indicó que ya han realizado las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal saliente y entrante para poder atender los compromisos financieros que la administración estatal tiene al final del año con este déficit.

