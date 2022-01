Gobernador de Yucatán reitera llamado a reducir la movilidad social

Ante el aumento de casos de Covid-19, tras la llegada de la variante Ómicron a Yucatán, el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, reiteró su llamado a mantener en alto las medidas de prevención, reducir la movilidad social y a aplicarse la vacuna contra la enfermedad viral.

Durante un evento realizado en el Centro Internacional de Congresos (CIC) de Yucatán, en el que presentó una nueva inversión por parte de la empresa Accenture, el mandatario reiteró que para continuar con la reactivación económica de la entidad, es necesario que todos contribuyan en el control de la pandemia.

“Para poder generar riqueza, tenemos que tener salud y hoy ante la llegada de la variante Ómicron, es muy importante que todos asumamos nuestra responsabilidad”, expresó.

Más contagiosa

El gobernador de Yucatán indicó que vacunación y guardia en alto, es la mejor forma de acabar con la pandemia

Vila Dosal reconoció que esta nueva mutación del coronavirus es mucho más contagiosa que las anteriores que llegaron a Yucatán, por lo que es necesario reducir el contacto social y vacunarse contra este virus, para romper las cadenas de contagio.

“Lo principal que tenemos que hacer todos es vacunarnos, no hay mejor fórmula, no hay mejor medicina, no hay mejor cura”, añadió el Ejecutivo estatal, quien adelantó que durante esta y la siguiente semana se aplicarán las dosis de refuerzo entre el personal educativo y de salud, así como a las personas mayores de 60 años.

“La invitación que le estamos haciendo a todos los yucatecos es disminuir la movilidad innecesaria de manera voluntaria, especialmente la social, a cuidarnos, a seguir utilizando cubrebocas, sana distancia y lavado de manos”, agregó.

De igual forma, recordó que el comité de expertos en salud pública, que asesora las decisiones que toma su gobierno ante el Covid-19, estará atento de los indicadores de salud, que en diciembre de 2021 llegaron a sus puntos más bajos, desde el inicio de la contingencia sanitaria.

En ese sentido, el gobernador de Yucatán especificó que el mes pasado los hospitales públicos del Estado contaban únicamente con 18 camas de hospitalización ocupadas por Covid-19, cifra que se triplicó para alcanzar 66 en esta semana. No obstante, apuntó que la cifra actual “está lejos” de las 220 camas ocupadas en septiembre de 2021.

