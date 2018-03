Gimnasta yucateca brilla con luz propia

Marcela Quijano Canul triunfa en la Gimnasia Rítmica, dejando en alto el nombre de Yucatán

Es una deportista disciplinada y comprometida con su trabajo, a tal grado que debió mudarse a la Ciudad de México al Centro Nacional de Alto Rendimiento cuando fue solicitada para integrarse a la selección nacional de Gimnasia Rítmica, en el conjunto de Mayores que dirige la entrenadora nacional Blajair Aguilar Rojas. Marcela ganó este año 3 medallas de oro en el Festival Deportivo Internacional en Guatemala y dos de bronce en el Campeonato Panamericano en Daytona Beach, Florida. En su visita a Mérida, esta linda atleta, alumna en Yucatán de la maestra María Eugenia Figueroa, recibió muchas muestras de admiración y cariño por sus maestras y compañeras de equipo del ‘Club Polideportivo de Gimnasia Rítmica’ en el Centro paralímpico de Yucatán, pues es evidente su carisma y simpatía, así que fue un gusto poder platicar con ella en la redacción de La Verdad Yucatán. Asegura orgullosa que ella no es ‘esclava de las redes sociales’, porque en realidad siempre está entrenando. ‘Realmente vivimos para el deporte y no hay tiempo para estar con el celular y menos para dejar de entrenar por estar en la computadora’.Para el evento en Guatemala me preparé casi dos meses y para la de Daytona fueron casi seis meses de trabajo.Para todo, porque todo aparato es diferente, porque el aro no lo puedes hacer como una pelota, ni tampoco puedes manejar la pelota como una cuerda, porque la cuerda la puedes dejar en el suelo y allá se va a quedar, en cambio la pelota no, la pelota la puedes rodar al igual que el aro lo puedes rodar.Yo empecé a los 8 años de edad la gimnasia rítmica y ser seleccionada fue para mí un sueño, ya me había retirado a los 16 años, pero regresé, me pidieron regresar.Fue como un decir ya, quería descansar y por eso decidí quitarme, aunque seguí porque comencé a ser maestra, pero lo extrañaba, me di cuenta que me gustaba hacerlo y me encanta enseñarlo también. Para entonces había destacado a nivel nacional, porque aparte ya no iba a Olimpiada Nacional por mi edad.Me di cuenta que en verdad era buena y que no lo estaba aprovechando y pues quería demostrar que sí podía y que también me podía adaptarme a todo lo nuevo porque todo va cambiando. Fue un regreso muy satisfactorio y sobre todo ahorita. ¿Qué sientes cuando llegas a la competencia? Mucho orgullo y sobre todo mucha satisfacción, porque en realidad yo cuando llegué no podía creer estar ahí, me preguntaba a mí misma ¿Marcela de verdad estás aquí? Y ahora solo te queda demostrar quién eres junto con tu grupo y eso fue lo que hicimos.La verdad sí me siento muy orgullosa, porque pues a pesar de todo hay también personas atrás que han dado su apoyo día con día conmigo, de que siga adelante, y aparte también buscamos mejorar a México como conjunto porque hace muchos años que no se veía mejoras en la gimnasia rítmica.Cuando no hay competencia en puerta entrenamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, seis días a la semana, solo domingo descansamos y cuando hay competencia cerca entrenamos todos los días, incluyendo domingo.Que aprovechen las oportunidades porque solo se dan una vez.Me siento muy feliz y muy orgullosa porque todo comenzó como un sueño y ahora es algo que estoy cumpliendo y es algo que va a seguir.