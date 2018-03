Geremías Meléndez Rhenals, un venado venezolano

El jugador está convencido de lograr una carrera prospera en la Liga de Ascenso

¿Cómo te sentiste?

¿Te han salido las cosas como esperabas?

¿Te ha costado ganar un puesto con el equipo?

¿Qué esperas del futbol mexicano?

¿Qué opinas de la Liga de Ascenso?

¿Cómo llega la oportunidad con Venados?

La situación de Venezuela en la actualidad no es fácil, ¿Te afecta eso?

¿Tienes otras metas en lo deportivo?

Con la intención de poder sacar adelante a su familia y tener una, el defensa entregará todo en la cancha buscando consolidar un nivel que lo catapulte a la Primera División de México. Optimista por ganarse un lugar con losYucatán que lo lleven a la titularidad, así como sumar varias temporadas en el club, el futbolista no baja la guardia y mantiene su mente positiva para lograr sus metas. Geremías tiene 22 años de edad y es originario de Zulia, Venezuela, llegó esta campaña para estar en el proyecto y pese a no tener los minutos esperados, no se desespera y toma su proceso con calma. Apenas debutó en el circuito de ascenso el fin de semana pasado que se disputo la fecha número 12.‘Fue un sentimiento muy bonito, cuando el profesor volteo a ver a la banca y me dio la señal que yo entraría al campo me dieron ganas de llorar, me recordó mis inicios como futbolista en mi país’.‘Si bien no he tenido continuidad en mi carrera deportiva, pero nunca he dejado de creer en mí y de saber que puedo lograr grandes cosas. Vine con la mentalidad de poder aportarle algo al equipo luego de pasar la prueba, mi primer objetivo era firmar un contrato y luego entregarme al club en todo’.‘Hay mucha calidad y experiencia en el plantel, por lo que la competencia es muy dura pero no imposible para competirle a todos mis compañeros’.‘Primero poder ganarme la titularidad con el equipo Venados, luego ir consolidando mi carrera a tal grado que ascendamos al máximo circuito de este país’.‘Es un torneo de mucha lucha y de garra, es un futbol intenso y rápido, en donde todos buscan ir cada jornada estar en los primeros lugares para llegar a la liguilla, y nosotros no queremos quedarnos atrás’.‘El cuerpo técnico fue a buscar a dos jugadores en el equipo que militaba que se llamaba Deportivo JBL y que pertenecía a la primera división. Iban por dos atacantes y al final también les llame la atención, así es como me incorpore’‘Pues tengo a mi familia y una hija ahí, es difícil estar lejos de ellos pero si loe estoy es para poder darles una mejor calidad de vida. Es duro, pero estoy agradecido con Dios por esta oportunidad que me cambio la vida y la que aprovechare al máximo’.‘Por su puesto, me gustaría llegar a la selección venezolana y poder estar en duelos importantes defendiendo la camiseta de la vino tinto como usualmente le llaman’.