Gatito de Yucatán llora frente a la tienda de don Beto; no sabe que murió

A través de las redes sociales, un gatito de Yucatán está conmocionando a los usuarios de las redes sociales por su triste historia.

Resulta que el gatito todos los días acude a la Tienda ‘La Guadalupana’, ubicada en el municipio de Oxkutzcab, en espera de que la abran para convivir con Don Beto, el dueño del lugar.

De acuerdo a la publicación hecha por Manuel López Pérez, don Beto falleció hace unos días, por lo que la tienda permanece cerrada.

‘Fiel hasta la muerte. Si me lo cuentan tal vez no lo crea, el gato maullando amargamente esperando que abra don Beto. Pobrecito no sabe que ya no volverá a verlo’.