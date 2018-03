Gastronomía de Yucatán motor esencial de la economía

Gastronomía de Yucatán

Al asumir el cargo como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandra Pacheco Montero rompe con los esquemas tradicionales y se compromete a dar seguimiento a los programas de capacitación, pero también a participar abiertamente en temas de interés social como el proceso electoral, el combate a la corrupción y la transparencia en el manejo de recursos porque “todos somos responsables del desarrollo económico de la región”.

En entrevista con el Diario la Verdad de Yucatán, platica sobre los retos y señala que uno de los principales problemas que es el comercio informal es el que pone en mayor riesgo el patrimonio de los emprendedores del sector restaurantero, cuando se les presenta un siniestro y no están capacitados para hacer frente a esos imprevistos.

¿Es una mezcla rara tu pasión por la gastronomía y la política no?

En realidad es una parte de mi formación desde pequeña, porque aprendí lo relacionado al negocio con mi padre, el doctor Manuel Pacheco y la parte activista se deriva de mi formación empresarial como ex presidente de la sección Jóvenes Empresarios Coparmex en la cual hicimos varias campañas de concientización sobre el combate a la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos. Parecieran temas diferentes, pero al final no es así, ya que si en tu negocio (restaurante) tienes malas prácticas no tendrás buenos resultados. Además, podemos hacer conciencia desde nuestras propias trincheras con nuestros clientes para que en esta elección tengamos mejores representantes en los cargos de elección popular.

¿Qué hay de la gastronomía como motor de la economía regional?

Es determinante. Basta con recordar que los buenos negocios se cierran con una comida, una cena o un desayuno. Pero también impactan en otros sectores como el turismo, en donde somos una parte fundamental para la experiencia y riqueza cultural del estado, ya que entre recetas milenarias y platillos fusión innovadores, los turistas nacionales y extranjeros pueden deleitarse con ricos y únicos sabores que generan importante derrama económica. A nivel estatal contamos con 12 mil puntos de venta, es decir 12 mil negocios y muchos operan de manera informal, de ahí la importancia de convencerlos mediante pláticas y talleres para que conozcan las ventajas de ser socios de la Canirac.

¿Alguna de las ventajas que consideres que pueda ser convincente para afiliarme como restaurantero?

Déjame decirte que entre las micro y pequeñas empresas del sector cuando se presenta un siniestro en la cocina es casi un hecho que se pierde el patrimonio, porque muchos de los negocios no cuentan con un seguro que les de la cobertura ante esos imprevistos. Y ubna de las ventajas al ser socios de la Cámara es que cuentas con un seguro que te servirá de mucho no solo en esos casos.

¿Cuántos socios hay en Canirac?

Actualmente son 300, pero trabajaremos en la afiliación. Tenemos que convencer a los restauranteros de las ventajas, porque son muchísimas. En este momento que estamos viviendo el cambio de la facturación electrónica 3.3 hay muchos empresarios que aún no logran adaptarse al nuevo modelo y en la Canirac ofrecemos capacitación gratuita. No es lo mismo hacer frente uno solo a una situación que estar respaldado por una agrupación reconocida no sólo a nivel local, sino nacional e internacional. En el negocio familiar llevamos 32 años sirviendo al público y han sido mínimas las situaciones de riesgo, pero más vale estar prevenido ante cualquier circunstancia.

¿Cómo combinar las actividades profesionales con las de ama de casa?

Bueno, es una cualidad de muchas mujeres que aprenden o saben administrar su tiempo. Tengo 33 años, soy hija, hermana, esposa, madre de un pequeño bebé de 5 meses y amante de la industria de los alimentos que me vio crecer y dio sustento a mi familia. A la edad de 13 años, siendo una adolescente feliz donde mi vida era la danza española, el flamenco, los scouts, las tardes con amigas etc. Experimenté algo que cambiaría muchas cosas de mi vida. Aprendí del gran ejemplo de un hombre que por varios años participó en una causa, al aceptar en 1998 el reto de dirigir el destino de Canirac, me refiero a mi padre el doctor Manuel Pacheco, por enseñarme que con esfuerzo, trabajo y dedicación podemos sacar adelante un proyecto llamado Canirac.

¿Qué significa para ti, ser la primera representante del sector en Yucatán?

Muchos años han pasado y varios presidentes valiosos han transformado la realidad de la cámara, por lo que significa una gran responsabilidad y honor, llevar un cargo y un liderazgo para seguir el buen rumbo de Canirac. Soy muy apasionada y tengo el gran reto de sumarle al buen trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, y apostarle a cosas nuevas para la innovación y reinvención de la cámara.

¿Cuáles son los retos que visualizas?

Parte de los retos que tendremos este año, será sin duda alguna el tema electoral. Desde nuestra trinchera haremos conciencia de fomentar la participación ciudadana con nuestros clientes y colaboradores. Así mismo seguiremos con el gran impulso a nuestros socios en temas de capacitación operativa y directiva para continuar con el éxito de nuestros afiliados defendiendo también sus intereses teniendo como premisa el bien común y la responsabilidad social. Nos preocupa y ocupa la profesionalización, así como en las diferentes áreas que debemos cumplir como empresas formales, Canirac, pieza clave para el crecimiento de la industria restaurantera y economía local. Nuestro principal pilar es la unidad la cual ha quedado de manifiesto consolidando a este organismo siendo una sola voz.