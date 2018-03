Gastos de campaña bajo la lupa

Fiscalizarán desde gorras y playeras hasta baños portátiles

‘Tenemos la obligación de hacer que la necesaria presencia del dinero, haga menos daño a la democracia’ Ciro Murayama, Consejero del INE.

La Unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que no habrá concesiones a la hora de revisar los gastos en los topes de campaña políticas de los candidatos de los distintos partidos políticos y que se contabilizará todos los gastos, desde la compra de gorras hasta el alquiler de baños portátiles. Antes del 2014 el anterior IFE entregaba la lista nominal a los órganos electorales de los estados, pero a partir de las reformas del 2014, y ya como INE, este organismo nacional, va a estar involucrado en todo el proceso electoral, lo cual no significa que los organismo estatales, no tengan atribuciones, si no que estas desde cualquiera de las dos perspectivas, estatales o nacional serán más severas, dijo el consejero del INE Ciro Murayama. Desde las elecciones del 2015, toda la fiscalización de los recursos económicos empleados en las campañas electorales recae en Unidad Fiscalizadora del INE, dando seguimiento a todos los candidatos de los regidores, hasta los que compiten por la presidencia de la república, sin dejar de lado a senadores, diputados federales, gobernadores y diputados locales, de todos los partidos políticos.Ahora lo que ocurre en materia financiera puede impactar en la legalidad de elección, lo que significa que el rebasar el tope de campaña puede ser causa de cancelación de la candidatura o del triunfo en el caso que haya ocurrido la jornada electoral. Desde que inicien las precampañas, los candidatos, todos sin excepción, deberán contar con una tarjeta bancaria, la cual va vinculada a la plataforma de fiscalización, en donde los candidatos día con día van declarando sus gastos. Hay topes de gasto para cada candidatura no es lo mismo el tope para un candidatos al gobierno de un estado, que para un alcalde de un municipio pequeño y habrá personal de INE, desplegado en todo el territorio nacional, recorriendo las sedes de partidistas, las casas de campaña, las reuniones; este personal va a supervisar en calles, avenidas y carreteas cuántos espectaculares hay y de cuál candidato y toda esa información obtenida se va a contrastar contra la que reporten los propios candidatos y los partidos políticos. En estos gastos fiscalizables, entran, desde la compra de gorras, playeras, y todas esos productos que utilizan los candidatos para promoverse, hasta los gastos en renta de drones, grupos musicales, grúas con pantallas, y hasta los baños portátiles que se usan en los eventos de campaña, principalmente en los cierres. En los ‘gastos ocultos’, donde los candidatos creen que no vamos a fijarnos, también vamos a estar pendientes, por ejemplo en redes sociales, donde los candidatos gastan en publicidad y que hasta ahora no ha sido reportada a la Unidad de Fiscalización del INE, también vamos a vigilar por medio de los convenios que ya existen entre el INE y las administraciones de las redes sociales, donde nos dicen el monto de los gastos y quién paga.Mil casillasCargos FederalesCargos locales en 30 estados