'Gaseros' en tricitaxi a domicilio en Ciudad Caucel´, Mérida

Ante las diversas denuncias sobre los gaseros y sus entregas incompletas de gas butano, algunos ciudadanos han tomado esta inconformidad como una oportunidad para ganar dinero extra al ir a buscar el tanque de gas y llevarlo de regreso a la casa del cliente, lo cual se ha logrado gracias al vínculo que crean las redes sociales entre el usuario y el prestador de este servicio en Ciudad Caucel.

Lo anterior se ha podido identificar en Facebook, donde ciudadanos de Ciudad Caucel ofrecen este nuevo servicio de particular a particular; ante esta situación, Grupo Editorial La Verdad contactó y entrevistó a tres personas que se dedican a este nuevo negocio, y éstos dieron a conocer en qué consiste su servicio.

‘Yo me dedico a dar fletes, y de ahí se me ocurrió la idea. Yo cobro 50 pesos por ir a buscar, cargar y regresar el tanque en Ciudad Caucel y zonas cercanas. El litro, me parece, está a 10.49 pesos; el cliente me dice quiero un tanque de 30 y sacamos la cuenta, de hecho cuando regreso el tanque, también les llevo su ticket para que vean que no es un fraude y que se carga lo que me piden’, indicó Erick Sánchez.