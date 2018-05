Ganar el debate no significa que se triunfará en la elección en Yucatán

A unas horas que ocurra el primero de dos debates entre los cuatro candidatos al Gobierno del Estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, de la coalición PAN–MC; Mauricio Sahuí Rivero, PRI-Verde-Panal; Joaquín Díaz Mena, Morena–PES-PT, y Jorge Zavala Castro, PRD, dos expertas, una por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), y otra por la academia y la sociedad civil organizada, hablan para nuestros lectores de La Verdad acerca del significado de este encuentro entre aspirantes, los objetivos y la desmitificación que han tenido estos ejercicios de confrontación de ideas.

Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera y presidenta de la Comisión de Debates en el Iepac, y Gina Villagómez Valdez, catedrática e investigadora de la Uady, activista por los derechos humanos y defensora de la igualdad de género, hablaron del nuevo formato del debate, de la participación de la organizaciones civiles en la formulación de las preguntas, pero sobre todo mencionaron en una coincidencia de ideas que es solo una herramienta, de las muchas que ahora dispone la ciudadana para informarse y estar en disposición de emitir un voto razonado el próximo 1 de julio.

Para Gina Villagómez, un debate es una reunión de expertos no para platicar, sino para debatir ideas y contrastar diferentes formas de pensar y distintos proyectos. En este caso de la política, el debate tiene la función de contrastar diferentes ideas y formas de pensamiento que tienen una carga simbólica, personal y subjetiva.

NO ES UN MONÓLOGO

En una conceptualización un tanto idéntica, Delta Alejandra Pacheco Puente explica: “creo que es muy importante que se abra un espacio de confrontación de ideas; un espacio que definitivamente ha cambiado, por ejemplo en Yucatán el debate ha sido un ejercicio de exposición de ideas, un monólogo, donde cada quien llegaba con su plataforma pero no confrontaban, entonces a partir que los ciudadanos podemos tener una visión de las diferentes perspectivas, contrastarlas.

Una crítica que se ha hecho y que hemos recogido todos en la calle, después del debate presidencial, es que todo mundo le daba la vuelta a los planteamientos, seguían su propi eslogan de campaña, y esa es la expectativa que no queremos que suceda aquí, queremos que verdaderamente los candidatos aborden de fondo su 12 preguntas, porque es un poco irresponsable creer que un ciudadano puede tomar su decisión a partir únicamente de un debate, señaló.

NO DEFINEN EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN

En este punto ambas expertas plantearon que los debates tal como se plantean en este proceso electoral no deben ser considerados como herramientas de decisión, definitorios para una elección: “no siempre quien ‘gane’ un debate tiene que ganar la elección”, coincidieron.

“No sería sensato pensar que sólo el debate transforma mi posición para votar, porque entonces quizás nos estaríamos quedando con un elemento corto, el debate debe ser una de las herramientas que me permita analizar para emitir un vota razonado” agregó Pacheco Puente.

“Antes el Instituto tomaba la decisión de formular las preguntas con los representantes de los partidos políticos, hoy nosotros invitamos a diferentes asociaciones e hicimos un primer ejercicio que tuvo muy buenos resultados con distintos sectores en un foro de ciudadanización; invitamos a académicos, a medios de comunicación, a partidos políticos, a asociaciones civiles y la respuesta fue que la ciudadanía pide que sea otra gente quién se encargue de preguntar.

Y eso tiene validez en el contexto en el que estamos viviendo porque hay tanta suspicacia, poca credibilidad en las instituciones y nosotros nos podemos cerrarnos a lo que la gente está diciendo”, agregó la consejera.

“Debe quedar claro que los debates son un instrumento que no hacen mucho bien a la ciudadanía para tomar una decisión adecuada las condiciones del país, hay que tener claro este debate sirve nada más a nivel de percepción, para estimular las preferencias, algunos sí tomarán decisiones pero en base a lo que se ve en el momento y lo que se ve en el momento no refleja lo que en realidad son los candidatos ni sus historias de corrupción, sus historias de redes de poder, ni se refleja en el debate la serie de problemas que aquejan a nuestro estado; un candidato o candidata puede verse limpio honorable cuando lo que debemos de ver los ciudadanos son las historias sus trayectorias profesionales sobre todo lo que se refiere a sus conexiones y la forma como han hecho gestión”, argumentó la activista Villagómez,

SOLO SE VE AL CANDIDATO

Y fue más allá: “un problema con los debates, es que en este ejercicio se ve al candidato, pero no se ve a los posibles un funcionarios públicos funcionarios quienes deben conocer lo que son las políticas públicas, estar al día en los datos nacionales, tener una idea de lo que es la agenda internacional, nacional y local”, y mencionó que los candidatos también están obligados a exponer ante la población qué van a hacer, pero también cómo.

“Respecto al ejercicio que adecuadamente hizo el Iepac, me parece un acierto, hizo un llamado a una serie de agrupaciones; efectivamente salieron muchos temas de las agendas, y uno de los más debatidos fue el de los derechos a la diversidad sexual, pero se debe tener cuidado porque sabemos que muchas de las organizaciones civiles, incluso las más numerosas están incrustadas en los intereses partidistas, han sido cooptadas por los diferentes partidos y tienen intereses compartidos con el gobierno y con los partidos y eso nos hace pensar que nos siempre los temas de sus agendas corresponden al sentir de los grupos minoritarios o vulnerables, manifestó la activista.

Hasta ahora no se han visto propuestas serias con relación a los temas de los que nadie quiere hablar como el matrimonio igualitario, los derechos a la diversidad sexual, el cuidado de los adultos mayores y las mujeres en situación de violencia”, manifestó Villagómez.

No obstante la diferencia de opiniones al final, coincidieron en mencionar que el debate del 2 de mayo que protagonizarán los 4 candidatos al Gobierno del estado no será igual a cuantos se hayan realizado antes así como no definirá la elección del 1 de julio.