Gana La Natividad en primer encuentro femenil dentro del Kukulcán

Histórico momento se llevó a cabo en el Estadio Kukulcán Álamo, al ser la primera vez que se disputa un encuentro femenil de softbol en la llamada “catedral del beisbol yucateco”.

Se trató del tan esperado juego de exhibición entre las Amazonas de Yaxunáh y La Natividad de Sucilá, quienes ante un recinto totalmente lleno se vieron cara a cara, en el diamante más famoso de la entidad.

Para este mediático encuentro, el campo de la serpiente emplumada fue modificado para cumplir con las normas y estándares del deporte de la pelota suave, pues las bases fueron colocadas cada 30 pies y los jardines se acortaron a la mitad, con la ayuda de una valla provisional.

Emocionado el público, comenzó a arribar a la sede del encuentro con hasta dos horas de anticipación, pues la entrada libre no garantizaba un lugar para todos. Y así fue, la convocatoria fue tan exitosa que para los primeros 20 minutos del encuentro, ya no quedaba ni un espacio más para quienes llegaron tarde.

En punto de las seis de la tarde las jugadoras saltaron al terreno de juego para escuchar el homenaje al lábaro patrio. Las de La Natividad, ataviadas con pantalón negro y blusa blanca, mientras que las de Yaxunáh, descalzas y con el hipil blanco que las ha caracterizado.

Un partido de muchas carreras tenía que empezar con un ataque temprano. Las mujeres de Sucilá comenzaron al bat y en un dos por tres anotaron cinco carreras, ante una lanzadora que apenas se estaba adaptando a un estadio tan grande y un público inmenso.

Ellas respondieron y al cierre de la primera, el encuentro ya se encontraba 5-2, con las de hipil abajo en el marcador. Mientras tanto, en la tribuna los asistentes alentaban a las jugadoras. Batazos, lanzamientos y carreras era lo que querían ver.

Para no desaprovechar la oportunidad en el Kukulcán, las de La Natividad continuaron con una ofensiva potente que para el cierre de la tercera ya las tenía 14 carreras a 5 sobre las Amazonas de Yaxunáh, quienes poco a poco dieron batalla para acercarse al marcador.

Al entrar a la fatídica séptima y última entrada, las jugadoras de Yaxunáh seguían siete carreras abajo, pero los aplausos del público y las palabras de aliento no se hicieron esperar, dándoles ánimos para efectuar un rally de cinco carreras, que no fue suficiente para alcanzar a sus rivales, cayendo el out 21 con un batazo elevado, que selló el marcador del encuentro 14 a 12.

Un sueño hecho realidad

Del equipo de Las Amazonas, la jugadora de primera base, Belinda Tec Chuc de 20 años de edad, señaló que se encontraba muy feliz de jugar su primer partido en un parque del tamaño del Kukulcán, con lo que se cumplió un sueño de las jugadoras de pisar un campo como el del Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán.

“Para mí era un sueño pisar la tierra del Kukulcán, desde que tenía 12 años de edad y salía al parque, veía que en el pueblo iban a jugar softbol y desde entonces tuve inquietud de jugar y hoy se cumple ese deseo gracias a la oportunidad que nos brindó el Gobernador y ahora nos llevamos esta gran experiencia”, indicó la jugadora.

Ganan los Leones

Leones sumó otro triunfo contra los Generales de Durango

Cabe destacar que mientras se llevaba a cabo este encuentro en la capital yucateca, los Leones de Yucatán disputaban un partido de visita contra los Generales de Durango, que terminó 24 a 9, ganando los melenudos.

La serie contra los del norte continúa este domingo en el Estadio Francisco Villa, para disputar el tercer juego de la serie en punto de las 17:05 horas.

