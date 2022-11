Gaby Ruz, lista para su próximo concierto en Mérida

Gaby Ruz prepara su próximo concierto en Mérida, el cual se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el Teatro Armando Manzanero, en el cual los asistentes podrán disfrutar de un repertorio musical con clásicos del pop, funk y jazz, así como canciones de la actualidad, interpretados por la saxofonista yucateca y sus invitados.

Gaby Ruz, saxofonista yucateca

¿Detalles de tu próximo concierto?

Es una presentación que quise armar para colaborar con toda la gente que estoy trabajando ahora y con quienes he trabajado a lo largo de más de 10 años que llevo de trayectoria en la música, a quienes quise juntar en una sola presentación.

¿Cuándo y dónde se va a realizar?

Será a las 8:30 de la noche el próximo 18 de noviembre en el Teatro Armando Manzanero, comenzamos muy puntual. Los boletos se pueden adquirir en Tusboletos.mx y la taquilla del teatro. El costo de los boletos va desde 230 pesos hasta 480 pesos.

¿Qué veremos en el escenario?

El concierto tiene una base de cuatro músicos, además de dos instrumentos y cinco personas invitadas que estarán tocando y cantando conmigo.

¿Quiénes serán estos invitados?

Están Maidel García, una cantante cubana con la que he trabajado por más de 10 años, el trompetista Franklin Brooks que me ha acompañado por siete años, Sofia Guardiola con la que estoy trabajando mucho actualmente, Dian Gil, Jonah y los músicos de base.

¿Una reunión de talentos?

Realmente todos son super talentosos, la ventaja es que estando juntos la dinámica es increíble.

¿Qué podrá escuchar la gente?

El repertorio integra música muy conocida para el disfrute de todo el público, tocaremos canciones que están sonando ahora, hasta las muy icónicas como Earth Wind and Fire, Whitney Houston, Adele, en géneros como pop, rock, funk, etcétera.

¿Cómo inició tu carrera musical?

Alrededor de mis 20 años, yo tocaba la guitarra eléctrica y estudiaba una carrera en ingeniería industrial logística, pero por casualidades de la vida me comencé a dedicar a la música, al grado de irme a estudiar un año a Francia.

¿Cómo te ha transformado la música?

De forma inimaginable, ahora mi vida gira en torno a la música, cuando el tocar sax para mi comenzó como un hobbie, pero cuando tomé la decisión de apostarle a la música después de acabar la carrera, le di con todo y generó un cambio total a mi vida.

¿A dónde te ha llevado este talento?

En la actualidad radico en la Ciudad de México en donde trabajo por mi música, pero realmente me la paso viajando por todo el país, haciendo algo que me llena el 400 por ciento, conviviendo con mis amigos, conociendo ciudades, personas, me divierto enormemente.

