Gabriel Espinoza, el regreso del hijo pródigo a Yucatán

En entrevista exclusiva realizada en la ciudad de Mérida, en la tradicional cafetería Pop, Gabriel Espinoza manifestó su alegría por la posibilidad que la vida le brinda por poder regresar a su terruño para compartir con sus paisanos. “Siempre que regreso a Mérida, para mí es como si fuera la primera vez, llego ilusionado, emocionado, motivado para compartir lo que esta vez traigo. Es una experiencia siempre fabulosa venir a Mérida por que sé que es una ciudad llena de cultura, que la gente lo disfruta, lo entiende, lo acepta, entonces, sé que los estudiantes van a quedar fascinados con la recepción que van a tener”, comenta de entrada el maestro.

Gabriel Espinosa descubrió su amor por la música a edad muy temprana, comenzando a tocar la guitarra desde la edad de los seis años y apenas a los 14 formó junto a sus hermanos el grupo “Los Deltons”.

Comentó que estos son alumnos del Grinnell College, la cual es una universidad de artes liberales, donde hay muchos grupos, hay una banda de jazz, pero también hay una banda de steel drums, de música oriental. “Es educativo todo y así fue que se creó la banda de música latinoamericana desde hace 18 años, y los estudiantes están fascinados, por ejemplo, el grupo que traemos ahora, cinco de ellos hablan español uno de ellos es de la India, pero habla español, conocen la cultura, les fascina la cultura, ellos me traen los temas y me preguntan si podemos hacer determinadas canciones, ellos me mantienen al día, la mayoría del repertorio que tocaremos yo no los conocía”, comentó.

Gabriel Espinoza ha realizado cinco producciones discográficas, todas ellas grabadas en la ciudad de Nueva York, contando con destacados artistas invitados.

Gabriel Espinoza admira a Burt Bacharach y a Armando Manzanero, sobre todo porque son artistas que llevan muchos años activos y jamás han dejado de componer, algo que él considera clave en el desarrollo de un músico y en congruencia con esto ha grabado “De Yucatán A río” (2009), “Celebrando” (2012), “Samba Little Samba” (2014), “De Bacharach a Manzanero” (2016) y “Nostalgias de mi Vida” 2018, celebrando con este último sus 50 años de trayectoria en la música.

En entrevista con La Verdad, el maestro Espinosa manifestó su alegría por poder estar una vez más en su tierra natal.

El maestro Gabriel Espinoza tocará bajo y piano y estará acompañado por: Griffin Mareske (alto sax), Jonah Shin (alto sax), Mark Laver (alto sax), Annika Schulz (flugelhorn), Ian Donaldson (piano), Saketan Anand (bajo y voz), Kaitlin Michael (bajo), mientras que en las voces estarán Samantha Morrison, Rande Nieto, Elena Copell y Sophia Youngdahl. También respaldarán esta presentación los músicos locales Cristian Alcocer (batería), Eduardo Aguilar (guitarra) y Julián López (percusiones).

El programa es realmente interesante ya que se incluyen obras de destacados compositores contemporáneos con otros de artistas más actuales, por ello los presentes podrán disfrutar, entre otros de los siguientes temas: “Sunny” de Bobby Hepp; Samba De Uma Nota So de Newton Mendoca y Tom Jobim; “Sway/Quien Será”, de Pablo Beltrán Ruíz, interpretada tradicionalmente por Luis Demetrio; “Ciudad Blanca” de Pepe Guizar; “A Mis Hijos” de Eugenio Toussaint; “Amelia” de Gabriel Espinoza; “El Ombligo del Mundo” del compositor rupestre Armando Rosas; “Colgando en tus manos”, tema venezolano de Carlos Baute; la clásica canción cubana “Nosotros” de Pedro Junco; “Donde estás Yolanda”, mítica obra peruana de Manuel Jiménez, “Bring It Back” de Wynone Harries, el tradicional “Amor de mis Amores” de Agustín Lara, “Amapola” de José María Lacalle, así como “Nunca es suficiente”, interpretada por Natalia Lafourcade y “Me Voy” de Julieta Venegas.

Ricardo D. Pat