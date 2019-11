Gabriel Castillo Montejo, creciendo con la danza clásica

Gabriel Castillo Montejo en amena charla con La Verdad comentó que cuando cumplió los 18 años de edad llegó el momento en el tenía que decidir lo que iba a ser. “Yo siempre me interesé muchísimo por la docencia, pues igual porque mis padres son docentes y he visto como dan clases, como les gusta transmitir lo que ellos saben a sus alumnos, lo dan todo por sus alumnos y fui que entré a la normal para maestra de primaria, pero se me comenzó a complicar un poco porque no podía bailar, no podía dar clases, me tenía que dedicar completamente a eso”.

Gabriela Castillo Montejo visitó la redacción de La Verdad para compartir detalles de su trayectoria.

Fue entonces cuando se enteró sobre la licenciatura en docencia de la danza clásica en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. “Me dije me gusta la danza clásica, me gustaría ser docente y fue que ya me inscribí”.

¿Cuándo descubriste tu conexión con la danza?

Desde niña, mis padres son maestros, mi padre es maestro de educación física y siempre se preocupó por que yo tuviera activación física y desde los 3 años de edad me metieron a ballet y a los ocho años audicioné para entrar al Centro Estatal de Bellas Artes.

Gabriela tiene una larga experiencia como bailarina pese a ser una artista joven.

¿Eres egresada del Centro Estatal de Bellas Artes?

Así es, me titulé como bailarina, durante mi formación bailé muchísimo, me invitaban a bailar con los de la Compañía Yucatán y en otros lados, fui incluso a varios concursos nacionales.

¿Quien te dio clases en Bellas Artes?

Me tocó bajo la coordinación de la maestra Rubí Montejo y también me dieron clases otras grandiosas maestras que me prepararon muy bien.

Gabriela Castillo, belleza y talento para la danza clásica de Yucatán.

¿Sigues bailando hasta la fecha?

Ahora no tengo mucho tiempo de entrenarme pero la verdad es que apenas termine, cuando me gradúe pienso seguir entrenándome como bailarina y seguir dando clases también, tengo 23 años y siento que todavía puedo dar más. Tengo ejercicios de acondicionamiento físico que hago para que mi cuerpo siga manteniéndose como cuando tenía 15, 18 años.

¿Cómo decidiste crear tu propia empresa?

Desde que estaba muy pequeñita mi mamá me enseñó a hacer manualidades y yo veía como ella los hacía. Cuando estudiaba en Bellas Artes a veces me preguntaban dónde compraba mis moños y les decía que mi mamá las hacía y yo también y las maestras me empezaron a encargar, moñitos, coronitas, algo con plumas y lo empezamos a hacer. En el 2015 cree la página en Internet de Flower Crown MID y personas de otras academias me empezarona contactar para pedirme coronas, y se me hacía muy fácil hacerlo e igual a mi mamá, entonces es interesante como ter, la verdad es que yo, pienso que en un futuro sí me gustaría una tienda ya física, la marca en sí, me gustaría enviar mis productos a todas partes, sería maravilloso.

Gabriela ha dado clases, pero pronto lo hará como licenciada en docencia de danza clásica.

¿Cómo te sientes estudiando en la ESAY?

Es súper interesante, cuando entré a la ESAY la verdad es que cambió por completo mi panorama, porque te enseñan pedagogía, psicología, música, metodología, técnica, danzas de carácter, repertorio, súper completo y yo sentía que podía estar mejor preparada para dar mis clases, de hecho nosotros que estudiamos siempre nos están preguntando en varias escuelas si queremos dar clases. Es un ambiente muy bonito.

Ricardo D. Pat