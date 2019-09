GAS NATURAL que llega a Yucatán está fuera de la norma

Yucatán ha estado recibiendo gas natural que no cumple las normas de calidad mexicanas.

El el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Baqueiro, en rueda de prensa dijo que confía en que una vez que el ducto Tuxpan -Texas entre en funciones, Yucatán comenzará a recibir mayor cantidad de gas natural con mejor calidad de la que actualmente llega al estado.

Baqueiro, afirmó en la rueda de prensa que actualmente el gas natural que llega a Yucatán, no cumple las normas oficiales mexicana.

El porcentaje de nitrógeno permitido a nivel nacional es de un 8%; el dirigente de la CMIC informó que el gas natural que entra a Yucatán contiene un 14% de nitrógeno, por lo que la industria privada y la CFE se ve afectadas.

‘Hemos trabajado con gas que llega y la intención es no conformarnos con ello, si no que ahora que va a entrar este ducto que se incremente, no sólo la cantidad, sino la calidad’.