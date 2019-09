GANADORES del Nobel de la Paz que CONFIRMARON ASISTENCIA a la cumbre en Mérida

Unos treinta ganadores del Premio Nobel de la Paz asistirán a la cita en la 17a Cumbre Mundial de Galardonados que se llevará a acabo en la ciudad de Mérida.

Del día 19 a l 22 de septiembre, la 17a Cumbre Mundial de Galardonados se llevará acabo en Mérida, que recientemente fue catalogada como la ciudad más segura de América del Norte.

Con la presencia de ese número de participantes, se contempla que la cumbre será un evento promocional más grande de la histórica que haya vivido Yucatán en los últimos tiempos.

La presidenta de la cumbre, Ekaterina Zagadina, dijo: ‘Cada cumbre tiene una atmósfera única que reune energía Nobel y grande líderes, expertos e historias inspiradoras, debates productivos e intercambio de experiencias para abordar los problemas que afectan a nuestro bienestar común’.

Zagadina espera que el evento tengo un efecto positivo en el país.

‘Esperemos que el espíritu y la energía de la construcción de la paz energicen a la sociedad mexicana y fomenten una actuación común por la paz y la humanidad hoy y en los años venidero. Creemos que la cumbre en particular traerá enormes beneficios a todos los participantes que puedan compartir ejemplos y mejores prácticas para otras naciones al difundir la paz y agregar valor práctico a las decisiones’, añadió.

Entre las organizaciones ganadoras que han confirmado asistencia, se encuentra el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Centro Martin Luther King, el Instituto Albert Schweitzer y Amnistía Internacional.

De los treinta galardonados confirmados podemos mencionar que estarán presentes los ex líderes de países como Lech Walesa, ex presidente de Polonia; Frederik Willem de Klerk, ex presidente de Sudáfrica; José Ramos Horta, ex presidente de Timor Orienta; y Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia.

Las autoridades yucatecas se dicen preparados con la infraestructura y que Mérida tienen la capacidad para organizar conferencias mundiales a gran escala.

