Fundación Michou y Mau, esperanza para niños quemados en Mérida

Brenda lleva la esperanza en su nombre. La pequeña de cuatro años es la única hija de Manuela Ix Camas, una joven madre soltera oriunda del municipio de Oxkutzcab, ubicado al sur del estado de Yucatán.

Alegre, sonriente y juguetona, así es como describe su familia a la niña yucateca, quien lamentablemente este año sufrió quemaduras en el 49 por ciento de su cuerpo, después de caer dentro de una olla con salsa hirviendo.

La madre de Brenda Esperanza recordó en entrevista aquel fatídico 22 de febrero. Al no contar con un apoyo para cuidar a su hija, la tuvo que llevar a su lugar de trabajo. Ella ayuda a la elaboración de tamales para la venta al público en general.

Era martes, la jornada laboral todavía no concluía y mientras su hija jugaba en el establecimiento ubicado en la cabecera municipal de Oxkutzcab, ella decidió salir a lavar unos trastes, con el fin de adelantar e irse a su casa un poco más temprano.

“Yo la dejé jugando, pero no me di cuenta cuando metieron la salsa (para los tamales) y la dejaron en el suelo, entonces ella me dice que se resbaló y cayó adentro de la olla”, relató a La Verdad Noticias.

El descuido lesionó prácticamente la mitad del cuerpo de la pequeña Brenda. Su madre no se dio cuenta hasta que escuchó los desgarradores gritos de la niña. En ese momento la limpiaron y con la misma la llevaron al Centro de Salud de la mencionada localidad.

“Ahí me dijeron que no podían hacer nada, que mi hija estaba muy grave y que era necesario trasladarla de urgencia al Hospital O’Horán en Mérida, entonces nos subimos a la ambulancia de traslado y nos llevaron, pero la niña no dejaba de llorar por el dolor”, recordó.

“Es algo que no le deseo a nadie, duele mucho ver a tu hija así, sufriendo y que sepas que no puedes hacer nada. En ese momento sentí que se me iba el alma, porque pensé que se me iba a morir”, añadió.

Una vez en el nosocomio de la capital yucateca, el panorama no fue alentador. Los médicos le dijeron a Manuela que por la gravedad de las heridas y debido a que estaban comprometidas sus extremidades y parte de sus genitales, la pequeña Brenda Esperanza podría perder la batalla.

Fue ahí donde intervino la Fundación Michou y Mau, que tiene presencia en el Hospital “O’Horán”. Ahí valoraron a la pequeña, dieron aviso de la gravedad del asunto a las oficinas centrales del organismo, para gestionar su traslado a los Estados Unidos.

Tan solo unas horas tuvieron que esperar y la ambulancia aérea ya se encontraba disponible en el Aeropuerto Internacional de Mérida. Manuela y Brenda salieron del hospital a bordo de una ambulancia y llegaron hasta la pista de aterrizaje, de donde partieron rumbo a Houston, Texas.

Shriners For Children es el hospital donde las recibieron. Ahí la madre llegó con hospedaje asegurado, todo gracias a la gestión de la Fundación. Brenda Esperanza recibió atención especializada para personas con quemaduras y pronto comenzó con su recuperación. La estancia en el país norteamericano se prolongó por dos meses y medio, aunque del dinero no tuvo que preocuparse debido a que también contó con el respaldo de la institución.

“La verdad no sé qué habría hecho sin ellos, me ayudaron desde el momento en que se pusieron en contacto conmigo y hasta me dieron más ánimos que en el hospital de Mérida”, expresó al referirse a la Fundación Michou y Mau.

A cinco meses del accidente, Brenda Esperanza se encuentra en su casa, tranquila y libre de dolor. Las marcas en la piel son lo único que las atan a aquel amargo momento, pero gracias a la oportuna intervención médica, las secuelas son mucho menores de lo que pudiera haber culminado en una tragedia.

Fundación Michou y Mau

La Fundación Michou y Mau fue creada para que ningún niño o niña muera en México a causa de las quemaduras. Se constituye en 1998 como una Institución de Asistencia Privada, que busca recursos para que se brinde una atención médica oportuna a los infantes mexicanos con quemaduras severas.

La delegada de la organización en Yucatán, Anne Vilchis Otto, señaló que cada año el Hospital “Dr. Agustín O’Horán” recibe al menos a 30 infantes con quemaduras graves.

Recordó que en más del 50 por ciento de los casos de quemaduras entre infantes se debe a situaciones como la que vivió Brenda Esperanza, por lo que advirtió que la cocina puede ser el lugar más peligroso para las y los niños pequeños.

En ese sentido, llamó a los adultos a no descuidar este tipo de recipientes, sobre todo cuando se encuentran llenos de líquidos hirviendo, cuando se encuentran en presencia de un menor de edad.

Asimismo, Vilchis Otto indicó que las niñas y niños no deben tener acceso a objetos inflamables como encendedores y fuegos pirotécnicos sin supervisión, ya que estos son los segundos responsables de las quemaduras graves entre los menores de edad.

Hospital infantil Shriners

El Hospital Shriners for Children’s, ubicado en Galveston, Texas, es un centro de enseñanza e investigación y a su vez, un hospital pediátrico de quemados sin ánimo de lucro, con 30 camas ubicado en el campus del Centro Médico de la Universidad de Texas.

Forma parte de un sistema de 22 hospitales y es uno de los tres Hospitales infantiles Shriners especializados en el cuidado de quemados.

Consta de una unidad de cuidados intensivos con una unidad de reconstrucción y cirugía plástica con 15 camas junto con tres quirófanos y camas para cuidados ortopédicos y de columna vertebral.

El hospital ha sido homologado como un centro de quemados por la American Burn Association y está acreditado por la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Salud.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!