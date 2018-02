Funcionarios de la Segob visitan y conocen La Verdad Yucatán

La directora General de Medios Impresos de la Secretaria de Gobernación, la Licenciada Martha Gutiérrez Manrique, quien estuvo acompañada por el director de Enlace con Medios de Provincia y Extranjeros, el licenciado José Luis Rodríguez Venegas, instancias dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob) visitaron las instalaciones del diario La Verdad Yucatán, donde intercambiaron puntos de vista con el personal que labora en esta casa editorial, acerca del compromiso y la responsabilidad social como medio informativo ante una sociedad cada vez más exigente de información oportuna y veraz.

La recepción de ambos funcionarios estuvo a cargo del licenciado Cruz Ulín Hernández, director corporativo de La Verdad, quien en amena explicación a los visitantes, les mostró la forma cómo funciona la mesa 360 de información desde donde cada mañana se va dando forma a la edición que los lectores tendrán en sus manos al día siguiente.

Acompañados de parte del equipo editorial que hace posible la integración de las secciones de La Verdad Yucatán, Gutiérrez Manrique, Rodríguez Venegas y Ulín Hernández realizaron un recorrido por las instalaciones, el cual culminó en la nave que contiene en corazón del periódico: la rotativa.

Antes los visitantes saludaron a Stefy Barrera Paredes, coordinadora de un entusiasta equipo de jóvenes periodistas responsables de alimentar el minuto a minuto en redes sociales y sitio web.

Posteriormente, Martha Gutiérrez Manrique y José Luis Rodríguez Venegas, saludaron uno a uno a los encargados de llevar hasta la puerta de su casa, negocio y oficina el diario La Verdad Yucatán, el nutrido grupo de repartidores y voceados que encabezan Fernando González Cuevas y David Olvera.

Atenta, la responsable de medios impresos de la Segob, quien ha sido diputada federal y ex Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Hidalgo así como Directora del Sistema Estatal de Radio y TV del mismo estado, respondió además a las preguntas que le plantearon Rebeca González, Jaime Tetzpa y el Lic. Carlos Ciau.

MEDIOS IMPRESOS DEBEN RESCATAR ÉTICA Y CREDIBILIDAD

La evolución de los medios de comunicación, con la irrupción de las redes sociales y la información digital, ha sido constante y ha cambiado la manera de ofrecer información, impactando de manera más que importante a los formatos impresos.

De esos cambios nos habla Martha Gutiérrez Manrique, directora General de Medios Impresos de la Secretaria de Gobernación, quien visitó las instalaciones de Grupo Editorial La Verdad Yucatán.

La funcionaria destacó el valor de los periódicos como validadores de la noticia, como continuadores de la información y recalcó que se deben buscar la ética y credibilidad como mecanismos para su supervivencia.

¿CÓMO VE DESDE EL GOBIERNO LA EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

La desaparición de los medios impresos, que se esperaba con la llegada de las nuevas tecnologías de la información no sucedió, porque la mayoría de ellos ya son multimedia y esto los obliga a dar información más trabajada en las páginas impresas, porque la información del minuto a minuto el lector ya la vio en multimedia.

EL PERIÓDICO SE HA VUELTO ARTESANAL, PORQUE LA NOTICIA YA LA DIMOS EN REDES SOCIALES, COMO OCURRE AHORA EN LA VERDAD YUCATÁN, EN DONDE ESTAMOS TRABAJANDO EN EL MODELO TRANSMEDIA 360, ¿CUÁL ES SU ÓPTICA?

Ante las redes sociales, y con la información del minuto a minuto, no sólo de lo que pasa localmente sino de lo que ocurre globalmente, hay tal cantidad de información que no permite la asimilación de noticias o información de interés, entonces el impreso le da la connotación de importancia a la información.

Mucha gente dice: ‘Si lo veo en las redes pero si no lo dan en el impreso, no vale’, ¿le parece a usted así?

Sí, esto ocurre más en el interior de la República, no tanto en las grandes capitales, donde la actividad es mucho más dinámica; en las regiones y en los municipios hay una identificación de la comunidad con el medio impreso, hay un sentido de pertenencia.

¿EN REDES SOCIALES MUCHAS VECES LA VELOCIDAD SACRIFICA LA VERACIDAD?

Sin duda, sucede esto que decíamos, que no hay información investigada, no se verifican las fuentes, no está presente el compromiso social en el periodismo, el cual creo que hay que rescatar, sobre todo en un momento tan convulso y de tanto dinamismo; es apremiante regresar a esos inicios, cuando la ética periodística tenía su razón de ser en la veracidad, que fue lo que generó la identidad con muchos medios tradicionales; ese es el reto para los nuevos medios impresos, rescatar esa identificación que busca la gente en la información real, veraz, objetiva, porque estamos ante mucha información que no necesariamente es real, o es tendenciosa, porque no tenemos la certeza de que quienes transitan en las redes sociales sean verdaderos periodistas.

¿CONSIDERA USTED QUE LOS MEDIOS IMPRESOS SIGUEN SIENDO UN TESTIMONIO, A DIFERENCIA DE LAS REDES SOCIALES?

Sin duda, aún cuando en las redes sociales se sube información en la herramienta que sea, una vez que transita no hay manera de pararla, sin embargo, lo que hace verdaderamente la historia de una comunidad es el impreso, es lo que queda escrito y es algo en lo que en la historia del hombre ha dejado testimonio desde la edad de la prehistoria con las pinturas rupestres, que cuentan lo que los hombres primitivos querían comunicar; hoy ese testimonio está en los medios impresos.

ESTA DIFERENCIA ARTESANAL EN MEDIOS, Y EN EL ANTES Y DESPUÉS DE LAS REDES SOCIALES, ¿DARÁ UNA VIDA DE 10 A 20 AÑOS A LOS IMPRESOS?

Creo que la permanencia de un medio de comunicación va mucho en el sentido de saber cómo convivir con las diferentes herramientas y darle el espacio a cada una, porque todo sirve; la tecnología es una gran herramienta que nos ha permitido evolucionar y tener acceso a más información, sin embargo, pensar que una sustituye a la otra es un error, esto también llevará a una transformación social ahora -por ejemplo los millenialls, que no se integran-, pero llegará un momento en que tendremos que ir encontrando las convergencias y las coincidencias

¿TODO ES CÍCLICO?

Exactamente.

EN EL MONITOREO QUE REALIZA LA SEGOB ACERCA DE LOS MEDIOS IMPRESOS ¿CÓMO SE DETERMINA EL GRADO DE VERACIDAD QUE MANEJA CADA UNO?

En lo que a mí me corresponde, que es la normatividad de medios impresos, vamos revisando, porque así está establecido; algo bien importante, y que es un compromiso donde también los medios están inmersos, junto con las autoridades y la sociedad, porque hay que cuidar un valor que es importantísimo, el interés superior de la niñez; está la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, donde a nosotros nos toca vigilar que no se trasgreda la integridad de los menores y también hacemos una gran colaboración, porque así se nos ha solicitado, con la PGR, por ejemplo, en el tema de trata, que es otro tema importante que se está dando, desafortunadamente y que a veces son utilizadas las secciones comerciales de los medios impresos para extender este tipo de redes -que debe de haber otras vías-, pero las hemos encontrado, por eso es importante estar de manera cercana con los medios impresos más allá de las certificaciones que debemos tener en cierto orden. No hay forma de que un gobierno llegue hasta el último rincón sino es con la ayuda de un medio impreso, esto ha sido a lo largo de la historia.

¿CUÁLES SON LAS CONDUCTAS INADECUADAS QUE USTEDES VEN CUANDO ALGUIEN ARMA UN MEDIO DE COMUNICACIÓN, SEA IMPRESO O DIGITAL?

Yo creo que es el desconocimiento -que no justifica la transgresión-, y un poco el tema de la comercialización, pues a veces se antepone el tema económico a la ética y, sobre todo, de la transgresión a una ley que está encaminada a la protección de los menores; las imágenes que se presentan o los datos que se exhiben; pero sobre todo el conocimiento y el trabajar juntos en esto que es tan importante. Si queremos sociedades mucho más sanas tenemos que empezar a colaborar en generar condiciones donde no estemos vulnerando la integridad de lo más preciado que tiene la sociedad que son sus menores.

¿EN ALGÚN MOMENTO, DE REINCIDENCIA, SE PUEDE IR ALGÚN MEDIO?

La ley maneja sanciones, pero más allá de sancionar, está el tema del acercamiento preventivo; no se trata de sancionar sino de generar mejores condiciones de convivencia en la sociedad.

EN LA VERDAD YUCATÁN EVITAMOS EL MANEJO DE FOTOGRAFÍAS EXPLÍCITAS O HECHOS DELICTIVOS, NO HACEMOS APOLOGÍA DEL DELITO…

Eso es bien importante, cuando nosotros nos acercamos a un área que le da seguimiento a la Ley de Protección a las Niñas y Adolescentes, entendemos que la información no está peleada con cuidar la integridad; se puede hacer siempre y cuando se cuiden los datos personales, porque si hay forma de cuidar y esto es un poco de lo que los medios de acomunicación tienen que hacer hacia el interior de cada uno y es recuperar estos códigos de ética que hablamos al principio; el periodismo está basado en ciertas reglas de ética profesional y de compromiso. Cuidar el prestigio de un periodista era muy importante, más que ganar una nota, porque había que verificar la veracidad de la información y de la fuente y no ser utilizados por otras razones, pero también los debidos procesos. Este conocimiento de cuáles son nuestras leyes es lo más importante que se tiene que recuperar para volver a la credibilidad, porque también por situaciones atípicas los propios medios de comunicación están pasando por esta falta de credibilidad, integrar las tecnologías, pero también establecer las reglas que van a dar prestigio y credibilidad y eso lo tendrá qué hacer cada medio.

EN LOS MEDIOS DIGITALES ¿SE DEBE ESTABLECER UN MECANISMO PARA DAR A QUIEN LAS VE LA OPCIÓN SI QUIERE O NO REVISAR UN VIDEO, POR EJEMPLO?

Eso lo tiene que ver el legislativo, porque es muy complejo por lo dinámicos que son los medios digitales; no se trata de coartar, sino como sociedad vayamos generando mejores condiciones y no estableciendo reglas punitivas que tengan que estar escritas, no es la autoridad la que tiene que venir a decir qué es lo que hay qué hacer, tiene que haber una labor conjunta entre medios, sociedad, gobiernos y legislativo.

¿HAY LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

En este gobierno es donde más libertad que en ningún otro ha habido, y en momentos se ha caído en el libertinaje y tampoco es bueno, ni sano, y no ayuda ni a una parte ni a otra.