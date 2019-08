Funcionario de Progreso pasa de director de turismo a turista mundial

Distintas acciones que se realizan en el Puerto de Progreso para atraer mayor turismo, podrían fracasar ante la indiferencia del director de Turismo y Comercio Manuel Jesús Rosado Heredia, quien en vez de involucrarse en los planes de mejoramiento del puerto, se ha dedicado, -en lo que va de la administración municipal- a recorrer el mundo, sin que ninguno de sus viajes haya traído un solo beneficio a la municipalidad.

La molestia contra el director de Turismo y Comercio en Progreso ha llegado hasta los regidores y empresarios del puerto, quienes pidieron la intervención del alcalde Julián Zacarías, pues dijeron que la actitud del director va en contrasentido de la gestión del presidente municipal.

Manuel Jesús Rosado Heredia, de 32 años de edad, bautizado en los pasillos del ayuntamiento y en el municipio como el “funcionario fifí” de la actual administración de Progreso, presume en sus redes sociales sus constantes viajes al extranjero pero de los programas oficiales para posicionar a Progreso como destino turístico y comercial, ni una sola mención tiene.

Recientemente se dio a conocer que el ayuntamiento buscaba la distinción de “Blue Flag” para las playas del Puerto; esta nominación es entregada por la Fundation For Environmental Education (FEE) a los destinos costeros que han logrado la excelencia, con sus acciones en la gestión y manejo ambiental, seguridad y servicios de primera calidad.

Sin embargo la falta de gestiones efectivas para una educación ambiental y cuidado integral del entorno por parte del titular de Turismo Manuel Jesús Rosado Heredia, ponen en riesgo la consecución de la “bandera azul”, que no solo daría un estatus al puerto, sino que sería el canal para catapultar al municipio como destino turístico y comercial, fuera de las fronteras.

Una de las mejores oportunidades con la limpieza natural de las playas, al no tener el problema del sargazo que ha afectado el litoral del vecino estado de Quintana Roo, ha sido olímpicamente ignorada y desperdiciada por este servidor, quien además de no estar interesado en promover a Progreso y sus playas libres de sargazo, prefiere cuando no está de viaje de placer, ausentarse de las oficinas del Palacio Municipal para dirigir sus empresas familiares en horario pagado con los impuestos de los progreseños.

Una muestra clara de las intenciones del director de turismo de pretender manejar la importante dependencia a “control remoto”, es que en las reuniones y eventos donde debería dar la cara, en su lugar lo hace su incondicional la sub directora María José Ongay Esquivel, otra funcionaria municipal con un historial ligado a la compra –venta de predios ejidales en Yucatán.

En un alarde ignorancia, Rosado Heredia se ufana de una de sus grandes aficiones: la pesca con arpón, la cual está prohibida en su práctica desde embarcaciones o mediante el buceo con compresor.

Pero las faltas ambientales del servidor quedan opacadas ante el conflicto de intereses en que podrían estar inmerso de concretarse el único proyecto propuesto por él hasta ahora: la construcción de arrecifes artificiales a tres kilómetros mar adentro.

El proyecto se compone –según Rosado Heredia- de 32 estaciones reef ball, distribuidos en un área de 14 kilómetros de seis metros de profundidad, donde aparentemente se reproducirían especies de flora y fauna marinas.

Una vez concretada la zona de arrecifes artificiales, se impulsaría el buceo y snorkel para la población en general, en teoría, aunque el proyecto además de los estudios de impacto ambiental, carece de cómo podrían trasladarse desde la orilla de la playa hasta la zona de los arricetes, la gente en general.

Otra elemento con el que no cuenta el “súper” proyecto planteado para dos trienios, es el del financiamiento, aunque se sabe que podría costar más de 7 millones de pesos en una mezcla de recursos públicos estatales y municipales, no tiene el respaldo financiero del orden federal.

En Progreso es abiertamente conocido que el titular de Turismo y Comercio y su familia cuentan con empresas dedicadas a la venta de equipos de buceo, snorkel, pesca y para el ecoturismo.

De hecho es el propio Rosado Heredia quien dedica más tiempo a promover sus productos nuevos y usados en línea a través de su empresa unomas.mx, que en cumplir con las obligaciones del cargo para el que protestó el pasado 1 de septiembre de 2018.

Aunque libres de sargazo, las playas de progreso han sido escenario de conflictos entre prestadores de servicios como los masajistas que se han apoderado de buena parte de la playa contra los que ofrecen paseos en las llamadas “bananas” y viceversa.

Otro punto en contra y del que inútilmente se han quejado turistas nacionales y extranjeros es el sobreprecio en la comida que expenden restauranteros del malecón a causa de la mala practica de los “coyotes” revendedores.

La basura que es dejada en la playa y malecón cada fin de semana es otro problema que no ha sido resuelto por la Dirección de Turismo y aunque existe una policía ecológica hasta ahora no ha habido una sola sanción para quienes sin ningún reparo después de disfrutar de las playas, se van dejando acumulaciones de desechos de todo tipo.