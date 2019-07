Funcionario de Mérida PERMITIÓ ROBO DE TIERRAS tras usurpar un alto cargo

Salvador Arteaga Trillo, representante de diversos ejidos que buscan la destitución del titular de la Procuraduría Agraria en Mérida, mencionó que el encargado de la dependencia federal no cuenta con el nombramiento oficial para desempeñar el cargo que venía realizando.

Por tal situación, denunció que Alfredo Ramírez Gómez habría estado usurpando funciones, motivo por el cual ha sido señalado por los ejidos de Seyé, Tecoh, Tetiz, Telchac Pueblo, Chabihau, Chocholá, etc., por acciones indebidas y mal uso del cargo.

El representante dijo que se tomó conocimiento de esta situación, luego de que funcionarios de la Procuraduría en la Ciudad de México, desconocieron a Ramírez Gómez, aunque aceptaron que tampoco hubo una solución a la demanda de nombrar a otro titular.

“Está ostentando un cargo que no tiene, con lo que ha tratado de influir en la vida de los ejidos, desconociendo asambleas, no mandando visitadores, haciendo cosas ahí que hasta ahora, no nos explicaron cómo lo podía hacer”, mencionó Arteaga Trillo.