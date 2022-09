“Fuimos todas”, responden feministas al alcalde de Mérida

“No hay delito que perseguir”, responden mujeres al alcalde de Mérida

Luego de que el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, diera a conocer que el Ayuntamiento presentó una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, contra quienes resulten responsables de quemar las letras gigantes colocadas frente al Palacio Municipal, activistas feministas y distintas mujeres respondieron a su declaración.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el pasado miércoles 28 de septiembre se llevó a cabo en distintas ciudades del mundo la movilización por el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, siendo la capital yucateca uno de los escenarios de estas protestas.

Alrededor de 300 mujeres marcharon desde la Antimonumenta Feminista hacia la Plaza Grande, donde le hicieron agujeros y posteriormente prendieron fuego a las letras que forman la palabra “MÉRIDA”, que usan los turistas para tomarse fotografías con la Catedral de fondo.

Ante esto, el presidente municipal señaló que se castigará a las responsables de estos “actos de vandalismo”, ya que en Mérida es “inadmisible” que las manifestaciones utilicen la libertad de expresión como excusa para arremeter con el patrimonio público.

En las redes sociales las mujeres comenzaron a compartir un mensaje de apoyo y contra la persecución judicial. “Yo quiero decirles que no se preocupen por buscar los perfiles: fui yo y fuimos todas”, se lee en el post que replicaron activistas como Rosa Cruz Pech y Sandra Gayou Soto.

Fuimos todas

Incendio en las letras de Mérida

Gayou Soto, quien participó durante la movilización del miércoles, recordó que no es la primera vez que Barrera Concha amenaza a las manifestantes que participan en las marchas del 28 de septiembre y 8 de marzo, con que va a haber persecución judicial contra ellas, pues en 2019 citaron al menos a cuatro mujeres a declarar ante la FGE, por pintas realizadas al Monumento a la Maternidad.

“En realidad no hay un delito que perseguir, no es la primera vez que Renán nos amenaza con que nos van a detener o que nos va a demandar, no hay manera de monitorearnos, porque todas las actividades que se hacen en este tipo de concentraciones están encabezadas por todas las compañeras”, expresó.

También te puede interesar: Mujeres marchan por el aborto legal y destruyen letras turísticas de Mérida

Ante la experiencia vivida durante la marcha del #28S del 2019, donde la Fiscalía citó a declarar a mujeres que identificó a través de sus perfiles de Facebook, las concentraciones feministas cuentan con la participación de activistas y simpatizantes licenciadas en derecho, que brindan su asesoría para este tipo de casos.

“No nos sorprende, al contrario, ya se había tardado y tampoco nos sorprende porque pronto vienen las elecciones y lo usa siempre como capital político”, comentó.

“El mecanismo que utilizan es el mismo, utilizan a los medios de comunicación y a las reporteras y fotógrafas que trabajan en el Ayuntamiento para ubicarnos y posteriormente hay citas para que vayamos a declarar a la Fiscalía, pero en este caso como son acciones coordinadas, las asumimos absolutamente todas”, abundó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram