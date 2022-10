Fue plan de AMLO, buscó sustituir a las policías locales: Renán Barrera

Tras la polémica discusión que se llevó en el Senado de la República, el cual fue aprobado por mayoría la permanencia de militares en las calles, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha arremetió contra el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien lo acusó de votar a favor de sus intereses.

“Cuando tienes que buscar pretextos forzados para poder votar algo que desde un principio tu negaste, me parece que responde a otros intereses y no al tema de la seguridad lastima nos quedamos sin senadores”, criticó Barrera Concha.

Asimismo, el panista lamentó que a dos años de que empezó a conformarse la Guardia Nacional, al mismo tiempo empezó a debilitarse económicamente a las policías estatales y municipales, “pareciera que fue un acto premeditado, de generar que haya dificultades en lo local en temas de seguridad, afortunadamente Yucatán y Mérida nos hemos logrado coordinar y además hacer un trabajo en equipo", señaló.



Refrió que el Gobierno federal prefirió incentivar solo a municipios con índices de inseguridad, en lugar de apostarle a la prevención del delito “al contrario de otros lugares donde tienen que invertir el recurso para metralletas o balas, en Mérida o Yucatán le apostamos a invertir en prevención del delito”, dijo a “La Verdad Noticias”.

“Si vemos lo que ha pasado en el resto del país nos podíamos esperar algo similar, cuando el propio gobierno federal eliminó los recursos en este caso 90 millones de pesos, para la propia policía municipal y estatal, entonces dos años que eliminaron los recursos se dice que hay un problema de inseguridad y ahora tendría que ser el ejército que tenga que sustituir la incapacidad de los policías locales”, detalló.



El edil apuntó que se vislumbra que a raíz de la reforma aprobada haya efectos no muy democráticos para el próximo proceso electoral, el cual no se verán en estos meses “los efectos de lo que votaron ayer, si no hasta el preámbulo de un periodo electoral que va a estar posiblemente polarizado, confrontado y militarizado", subrayó.

