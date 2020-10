Fridman debe salir de Sefotur, pero antes resarcir el daño hecho

La fallida campaña de promoción turística emprendida por la titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) Michelle Fridman Hirsch, no solo constituye un agravio al pueblo de Yucatán, es una agresión a los pueblos indígenas mayas que atesoran su pasado cultural y arqueológico como la herencia más valiosa de sus antepasados y la cuidan porque es también lo más invaluable que dejarán a sus generaciones.

“Por eso es absolutamente inconcebible y reprobable que la titular de la Sefotur Michelle Fridman no solo permita, sino que haya financiado que un grupo de inexpertos y desconocidos personajes hallan venido a Yucatán expresamente a vilipendiar con su arrogancia y desconocimiento este legado cultural, arqueológico y religioso”, dijo Felipe Neri Espinosa, gobernador maya de Yucatán.

La que se había organizado como una visita para promover los sitios turísticos de Yucatán terminó con un fuerte escándalo para algunos influencers, entre los que se encontraban Tadeo Fernández y Luis Caballero de Acapulco Shore, integrantes de Guerreros 2020 y Dhasia Wezka al ser expulsados de la zona arqueológica de Uxmal por no respetar las medidas de seguridad.

El gobernador maya busca preservar su cultura

La Comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adscrita al Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTC), ha hablado de manera suficiente y clara sobre el incidente en la antigua ciudad maya, una de las más importantes de esa cultura, junto a Chichén Itzá y Tikal: Uxmal, donde los supuestos influencers además de demostrar su vanalismo e ignorancia, se dedicaron a romper los protocolos de sanidad y mandar mensajes equivocados al resto de la nación.

La irreverencia de los influencers traídos por Michelle Fridman también quedó de manifiesto en el convento franciscano de San Antonio de Padua, en Izamal, Yucatán, donde sin el menor recato se encaramaron en la cuatro veces centenaria estructura religiosa, lo cual no está permitido para nadie que visite el claustro que es el Santuario de la Patrona y Reina de los yucatecos.

“Los muchachos visitantes no sabían ni dónde estaban, en los videos se puede escuchar que exclaman que es una hacienda muy bonita, y lo mismo pasó en Uxmal, no tenían ni idea del nombre de los vestigios mayas, entonces cómo pueden promover que nos visiten si no saben ni dónde están parados”, agregó.

Ni un día más Fridman en Sefotur

El personal de custodia del INAH en Uxmal actuó correctamente al pedirle al grupo de muchachos que salieran del sitio y actuaron en función del conocimiento de lo que significa Uxmal para los yucatecos y para los mayas.

Ahora lo que sigue –dijo Felipe Neri- es preguntarle al gobernador Mauricio Vila, qué espera para sacar a Michelle Fridman de Yucatán, qué espera para expulsarla del gabinete, qué más agravios debe aguantar el pueblo maya de Yucatán para finalmente ver a esta señora fuera del gobierno y de Yucatán, dijo.

“Ni un día más debe permanecer la señora Michelle Fridman en el gabinete, ni un día debe seguir cometiendo tanta pifias, porque esta fallida campaña con los supuestos influencers es lo que ha rebosado el vaso, ya que desde que asumió la titularidad de la Sefotur se ha dedicado a degradar al pueblo de Yucatán”, lamentó el gobernador maya.

Pero más allá de la renuncia de Michelle Fridman, esta señora debe responder por los daños que ha ocasionado a la cultura, al turismo y al erario público; debe regresar el recurso económico que se haya gastado en esta fracasada campaña de atracción al turismo, agregó Felipe Nery Espinosa, pues es inadmisible que un momento crucial para Yucatán y para su población, cuando no hay empleo, cuando no hay actividad turística, cuando las familias no tienen lo elemental en sus mesas, la funcionaria Fridman Hirsch se dedique a dilapidar el dinero público en acciones que lejos de repercutir favorablemente, consiguen el efecto contrario, poniendo a Yucatán, a los ojos del mundo pero como un pueblo al que se le puede venir a denigrar, sin que existan consecuencias.

Mauricio Vila, si bien es cierto tiene como facultad designar a sus funcionarios y colaboradores, también es cierto que por mandato constitucional está obligado a informar de las acciones de sus funcionarios y a corregir lo que va mal; en este caso, el pueblo está demandando la salida de Fridman y Vila Dosal está obligado a escuchar la voz del pueblo y lo que pide. Tiene que hacerlo, dijo.

Invertir para recueperar

Sabemos que promover a Yucatán en el aspecto turístico cuesta y se debe invertir, pero la inversión tiene que generar divisas, muy encima de los gastos de inversión, por lo tanto aquí la pregunta es: ¿Hasta ahora cuál ha sido la ganancia para el pueblo yucateco de los gastos de inversión hechos por la Sefotur, con recursos públicos?

Hoy celebramos a la industria del futuro, la que trae desarrollo, preservación, orgullo, identidad, bienestar.

Celebramos al turismo porque es un transformador de vidas, y porque hasta en sus momentos más difíciles da muestra de fuerza, unión y resiliencia.#DiaMundialDelTurismo pic.twitter.com/ys4TcSf9Lp — Michelle Fridman (@Mich_fridman) September 27, 2020

“Sí queremos que se reactive el turismo” y no lo digo yo, lo están pidiendo todos los que se dedican a este sector tan medular en la economía del estado, queremos que vengan los turistas nacionales y extranjeros, que vengan a conocer nuestros yacimientos arqueológicos, nuestra cultura, nuestras gastronomía, nuestro pueblo mágico, que vengan a conocer el pensamiento, la idiosincrasia maya, y si nos preguntan, hay muchas formas de proyectar a nuestro estado, aquí tenemos una tremenda cantidad de artistas, trovadores, pintores, urdidores, cantantes, bailarines, comediantes, hay que darle oportunidad a nuestros artistas primero, antes de pensar en pagar a personas que no conocen nuestra esencia y por lo tanto son incapaces de proyectar algo por Yucatán.

Hay que darle oportunidad a nuestros artistas y artesanos; acabar con la idea de enriquecer principalmente a promotores externos, a las agencias, despachos y empresas promotoras privadas, las comunidades que viven cerca de los sitios arqueológicos quedan excluidas de los mayores beneficios que esta industria trae consigo y eso debe terminar ya, concluyó el gobernador maya.