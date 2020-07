Frena quiere ampliar su red en Yucatán “a la mala”

El Frente Nacional Ciudadano trata de ampliar sus miembros en Yucatán recurriendo al acoso en redes sociales enviando masivas solicitudes de amistad a los pobladores de la capital.

En los principales grupos de Facebook de Mérida varios ciudadanos denunciaron la campaña de odio explícito y llamados al linchamiento que los integrantes de Frena enarbolan como bandera contra la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Muchas personas señalan que resulta realmente vergonzoso y humillante que alguien pueda presumir sentirse representado por un individuo patético y con un desorden psicológico terrible como Gilberto Lozano, quien ha pedido “la cabeza de AMLO”.

El método que utilizan es enviar masivamente solicitudes de amistad, si las aceptas comienzan a etiquetarte publicaciones agresivas contra la llamada 4T en las que las descalificaciones, el clasismo, y la incongruencia son sinónimos habituales llegando al grado de saturar a los yucatecos con estos mensajes.

Su posición política es totalmente radical, a tal grado que si alguien publica algún comentario de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador de inmediato lo descalifican e incluso ofenden con calificativos peyorativos y clasistas.

Yucatecos comparten testimonios en redes sociales

Una mujer relata que revisando solicitudes de amistad encontró un par de ellas pertenecientes a integrantes del grupo racial conocido como Frena, calificando la experiencia como realmente terrible, pues estas personas se dedican a compartir publicaciones de odio explícito y llamados a linchamiento.

“Las publicaciones, en las que se etiqueta a las mismas personas, muchos de ellas o ellos, amigos en mi cuenta, son autoría de una media docena que no repara en insultos que pocas veces escucho en el llamado Bajo mundo. Se les lee profundamente enfadados y el contenido de sus textos, sin ningún argumento, se reduce a un simple mensaje amenazante repleto de odio”, compartió la denunciante en redes.

Otra persona señaló que estos sujetos llaman ignorantes a un sector popular que no comulga ni fomenta su enojo; les dicen "chairos", son extremadamente agresivos e hirientes, denigrando a quienes son de clases populares llamándolos ignorantes por seguir al presidente.

Alguien más destacó que esta agrupación, que más bien obedece al comportamiento de una secta fundamentalista tiene su razón de ser con el desorden emocional de su líder; de nombre Gilberto Lozano, quien es un individuo perturbado, con una condición patética y que siempre está extremadamente enojado, pero más que temor, solamente logran causar una profunda pena.

No faltó quien puntualizó que estos miembros de Frena presumen cierto intelecto, pero se la pasan causando daño porque no tienen reparo en escalar en sus ofensas verbales lo que hace pensar a la población que no tendrían ningún problema en pasar al plano físico, en un arranque de ira, siguiendo el mal ejemplo de su líder.

Yucatecos advierten en redes sociales sobre miembros de Frena que envían solicitudes de amistad para saturar los muros con mensajes de odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes apoyan su gestión.

Otro comentario destaca que mientras que AMLO pide "Abrazos y reconciliación" el líder sectario de Frena pide la cabeza del presidente al puro estilo de algún líder yihadista, llamando a sus miembros a localizar y encontrar al periodista Hans Salazar para lincharlo a él y su familia.

El consejo que se comparte en redes es mantenerse lejos de estas personas que defienden una posición imposible de entender, pues nadie en su sano juicio puede aceptar que éstas minorías, bajo esta premisa de odio, pretendan un día volver a gobernar a quienes tanto desprecian, es decir, al pueblo.