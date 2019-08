Freddy Tejada, una figura de la radio de Yucatán

Freddy Tejeda se considera afortunado de haber formado parte de la llamada “Época de oro de la radio en Yucatán”, aunque es generoso en su percepción. “Yo creo que son épocas distintas, cada época es distinta, cada época hay que disfrutarla, fue una época de oro, pero hoy también es una época de oro, creo que siempre hay que disfrutar lo que haces”, aseguró.

A pesar de ser empírico, siempre tuvo el sueño de superarse, llegando a ser, además de un destacado locutor, promotor de la prestigiada revista nacional “Mundo Ejecutivo”.

Freddy Tejeda formó parte de una etapa extraordinaria para la radio en Yucatán.

¿Cómo fueron tus inicios en la radio?

Era un sueño, yo quería trabajar en la radio porque me daba pena hablar con la gente, la única plaza disponible estaba en Progreso, donde por cuarto años viajaba seis veces a la semana.

¿En qué programas participaste en Sistema Radio Yucatán?

Sobre todo mi participación en el noticiero matutino en la que se enlazaban las difusoras, la de Progreso, la de Tizimin, las dos de Mérida, la PY y la MH, que ahora es Candela, fueron muchos años. Era de 7 a 8:30 de la mañana de lunes a viernes, creo que ese fue mi mejor momento.

¿Tuviste alguna noticia exclusiva en aquellos tiempos?

Algo que recuerdo y nunca se me olvida, es que un servidor destapó a Graciliano Alpuche Pinzón como precandidato del PRI a la gubernatura del estado de Yucatán, en 1982, destaparon al general, permaneció dos años en el poder y después entró don Víctor Cervera.

Freddy Tejeda considera que su mayor virtud es saber vincular.

¿Cómo se abrió la posibilidad de volver a la radio?

En Grupo Rivas, estuve 7 años en el departamento de ventas, después me salí de la industria de la radio y estuve promoviendo la revista nacional “Mundo Ejecutivo”, hasta que Don Arturo Iglesias (+), me abrió la puerta para estar 12 años en Zona 83 F.M. hasta ahora que me retiré de la radio tras 47 años de carrera.

¿Qué opinas de la transición hacia el mundo digital?

Lo que me asombra es que los que están involucrados no leen los impresos, pero yo me tuve que subir y aprender la cuestión digital.

Ricardo D. Pat