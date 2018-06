Freddy Ruz recorre el centro de la ciudad de Umán

Con el respaldo de cientos de ciudadanos, el candidato del PAN a la alcaldía de Umán, Freddy Ruz Guzmán recorrió las calles del centro de la ciudad, en dicho acto invitó a los habitantes a no bajar la guardia, si no a redoblar esfuerzos y luchar para no regresar al pasado, para continuar en el camino correcto en donde cada familia tenga lo necesario para vivir bien y salir adelante.

Que no quepa duda, este primero de julio vamos a ganar porque en este proyecto caben todos y presentamos propuestas reales que permitirán mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”, mencionó.

La caminata dio inicio en la ex estación de ferrocarriles y concluyó en el parque principal.

El candidato del PAN a la alcaldía de Umán, Freddy Ruz Guzmán, resaltó que trabajará para crear nuevas oportunidades y ofrecer herramientas que permita a los ciudadanos alcanzar una mayor felicidad para ellos y sus familias.

En su recorrido por las calles de los fraccionamientos Bosques de Umán, Arcos II e Itzincab y de la comisaría de Bolón, los vecinos le expresaron su apoyo y reconocieron el avance que ha tenido la ciudad.

Mi compromiso siempre ha sido cuidar la salud de los umanenses, por ello, gracias a su confianza, hace tres años iniciamos el consultorio médico las 24 horas y creamos la farmacia municipal con medicamentos a bajo costo, pero Umán merece mucho más”, indicó.

Por eso mencionó que, de llegar nuevamente a la presidencia municipal pondrá los ultrasonidos para las personas que requieran este servicio y comenzará el programa de microcréditos para que los habitantes tengan la oportunidad de iniciar o mejorar su negocio.