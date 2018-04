Francisco Barrios “El Mastuerzo”, un juglar urbano

Francisco Barrios, miembro fundador de Botellita de Jeréz, no logra imaginar cómo sería su vida sin música porque para mí contar historias cotidianas es parte de mi naturaleza, de mi idiosincrasia.

¿Qué recuerdas de tus inicios con ‘Los Nakos’?

‘Los Nakos’ eran un grupo emblemático del movimiento estudiantil del 68, al que yo me integro en el año 76. Empezamos a peinar no solo la Ciudad de México, sino otras ciudades del país y fuera del país. En realidad, en ese entonces predominaba la música folklórica; el rock estaba siendo apabullado, echo a un lado, censurado.

Entonces el rock era contestatario

Exacto. cuando una se pregunta “¿Qué es el rock?”, pues finalmente es lo que acabas de decir: una actitud contestataria que responde a la realidad y creo que es lo que hemos hecho, no solamente ‘Botellita de Jerez’ sino mucha gente que de alguna forma hemos construido esto que hoy podemos decir que se llama rock mexicano.

¿El humor es parte innata de tu personalidad?

La primera escuela fue el grupo ‘Los Nakos’, que se caracterizaba por hacer parodias, que llevaban un contenido de humor sarcástico, corrosivo. Mi segunda escuela fue ‘Botellita de Jerez’, fue otro gran experimento.

¿Con Botellita surgió tu parte más cómica?

Lo que pasó fue que cuando Sergio se junta con Armando Vega Gil y proponen hacer ‘Botellita de Jerez’, se hace un rock mexicano con humor, cuando se me acerco Armando, me explicó lo que estaban haciendo, y me cantó un cachito de la rola ‘Charrocanroll’, era humor; era agarrar el corrido de Juan Charrasqueado, y convertirlo en un corrido de un bato que llega a un hoyo funky, etcétera. A partir de ahí entendí que lo que seguía era humor.

Botellita de Jeréz

Lo que sucedió fue que tanto yo, como Sergio y Armando, proveníamos de la cultura popular, amamos esa cultura en su origen de una u otra forma. Además del elemento del humor que es parte de nuestra cotidianeidad.