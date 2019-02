Fraccionamiento de Kanasín lleva siete días sin agua

Vecinos de la segunda etapa del fraccionamiento, Cielo Alto, en Kanasín se encuentran molestos y preocupados, debido a llevan varios días sin agua; ayer, por segunda ocasión se reunieron, y pudieron interceptar al ingeniero de la constructora, Víctor Villagómez.

Ángel Torres Cruz, uno de los afectados, del fraccionamiento de Kanasín habló con él en privado, pues el trabajador así lo prefirió, y éste le dijo que: “tenemos un permiso, por decir así, por parte de la constructora (Crear Hogares) de conectarnos de siete de la mañana a siete de la noche clandestinamente”. Ante esta respuesta, el quejante le preguntó para quién es la multa si la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) los “descubre”, a lo que el laborioso le respondió que no podía decir.

Fraccionamiento, Cielo Alto, en Kanasín

Ninguna solución

El entrevistado, contó que, desde el 29 de enero, 156 predios del complejo habitacional no cuentan con agua por la decisión de dicha persona de arrancar las tomas, pues iba a ir Japay y querían evitar multa. “Desde ese momento, ya tenemos siete días sin agua potable y un humano no puede estar así, necesitamos este líquido vital, y hasta el momento no nos han dado una solución”, dijo.

Agregó que luego de pasarse a vivir ahí hace como un año, al igual que sus demás vecinos, la licenciada Karla Millán, el pasado siete de enero hizo la solicitud para que tengan un medidor legal. “El 31 de enero hizo la visita la Japay para ver lo de los medidores y bueno, no hay un guía para que nos hagan una instalación; así que hay que esperar”.

Recalcó que el licenciado “les hizo la invitación” de que se conecten a mencionado horario para tener agua. “Esto no puede ser, que nos esté invitando a realizar un acto delictivo”, expresó el ciudadano.

Los residentes comentan que han intentado realizar su contrato propio con el organismo, pero les han dicho que no se puede porque tienen convenio con la constructora.

Por el momento, los habitantes están comprando garrafones de agua e indican que esta situación les “está dando a la torre”, porque gastan mucho dinero.

Otras irregularidades

Linda Martínez, quien también es una de las vecinas afectadas del fraccionamiento de Kanasín, indicó que les prometieron entregarles un lugar con todos los servicios: luz, agua, servicios de escuela, pero ninguno está funcionando.

“La luz hemos tenido que arreglarlo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hay vecinos que se les va a pesar de que tienen medidor; a muchos nos cortaron el servicio de agua porque dicen que la constructora, al parecer, no lo ha pagado y por eso no nos han puesto nuestros medidores. Y las escuelas (kínder y primaria), hace dos años prometieron que iban a entregarlas, pero no. Los niños toman clases en unos locales que tampoco tienen luz y agua”, señaló.

La molestia, de acuerdo con la entrevistada, es que Crear Hogares sigue ofertando y promocionando las casas con todos los beneficios que ellos no tienen. Incluso, ya están terminando de construir la zona Altea V.

Por su parte, Juan Pabloa López Alvarado, quien es presidente de la zona Altea II, dijo que la basura es otra situación, ya que tuvieron que ver un servicio particular porque el que la constructora y el municipio les ofreció, SANA, pero ésta no les da el servicio.

También comentó que a los departamentos de los edificios se les levanta las losas, los miriñaques no está bien puestos, en época de lluvia filtra el agua por la ventana, entre otras cosas que supuestamente tuvieron que pasar por un control de calidad.