Fracasa la reactivación económica de Mauricio Vila en Yucatán

Fracasa la reactivación económica en Yucatán, negocios reportan malas ventas

A poco más de una semana del inicio de la ola uno de la reactivación económica en Yucatán, los negocios reportan muy malas ventas.

Pese a que el gobierno de Mauricio Vila Dosal mantiene en naranja el semáforo local y se ha instruido a la entrada en vigor de la ola uno de la reactivación económica en Yucatán, parece que la confianza de los yucatecos no es positiva, ya que los comercios reportan ventas de entre un 15 a un 35%.

Negocios yucatecos reportan bajas ventas.

De acuerdo con el presidente de la Canaco, Michel Salum Francis, pese a las condiciones que pide Vila Dosal para que puedan operar, las medidas que se toman en el transporte público y los usuarios resguardandose en sus casa para evitar contagios, la economía en Yucatán no logra levantarse.

En ese sentido, los empresarios ya plantearon sus inquietudes a Vila Dosal y manifiestan que están en espera de una nueva propuesta.

Las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno perjudican a los comercios.

Medidas de Mauricio Vila ahogan negocios yucatecos

Salum Francis considera que lo que más está golpeando a la economía es que los negocios no pueden laborar durante el fin de semana y que el Gobierno tienen muy restringidas las medidas.

En su experiencia, los negocios reportan el 40% de sus ventas los sábados y domingos, por lo que consideran necesario laborar en esos días y ahora que viene el día del Padre asegura que necesitan trabajar, principalmente los restaurantes.

La clave de la reactivación está en laborar los fines de semana.

Para el presidente de la Canaco, las medidas que Mauricio Vila impuso para la reapertura de negocios no está funcionando, ya que las restricciones de personas con respecto a espacio, perjudican al comercio, ya que como lo dio en un ejemplo, una persona no puede acceder a una tienda de zapatos debido al espacio y no pueden comprar un par de zapatos desde la entrada.

Te puede interesar: Críticas a Mauricio Vila por su reunión con gobernadores del PAN

El Presidente de la Canaco pide al Gobierno replantear las medidas sanitarias.

Finalmente Salum Francis manifestó que necesita reunirse con Vila Dosal para replantear las medidas y espera que se sensibilice ante la situación, ya que asegura que el virus no se va, ni va a desaparecer, pero los empleos si desaparecen, ya que muchos negocios están quebrando.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí