Festival “Resonancias” Yucatán atrajo a más de seis mil personas

Durante tres días de intensa actividad musical, las sedes Progreso, Izamal, Valladolid y Mérida reunieron a seis mil personas, más de 80 músicos y 16 grupos, además de que se impartió cinco máster class para profesionalización de estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

El primer Festival de Jazz “Resonancias” Yucatán concluyó con éxito gracias al trabajo coordinado entre artistas, iniciativa privada y los tres órdenes de Gobierno.

La gala de clausura en Mérida se realizó en el teatro “José Peón Contreras” con la intérprete Gina Osorno & The Dreamers ante un público que disfrutó de un gran espectáculo de más de una hora. La versátil agrupación, conformada por Mizael Manrique en la batería, Hugo Aguilar en el contrabajo, Miguel Covarrubias en el saxofón, David Sánchez en el teclado y la cantante, entonó un repertorio que cautivó a la audiencia con su exquisita voz.

La realización del Festival de Jazz Resonancias contribuyó a la oferta de otros de eventos del género que se realizan en la península de Yucatán.

El plato fuerte de la noche fue el Cuarteto Jorge Pardo, del flautista y saxofonista flamenco de jazz, acompañado de sus amigos Paco Godoy en la batería, Ricardo González en el bajo y Camilo Nu en la guitarra y la jarana.

El músico español expresó su felicidad y del elenco que se reunió en el Festival, pues ha vivido tres días increíbles, y deseó larga vida al evento en Yucatán, ante el escenario del teatro que rompió en aplausos.

A su vez, en Valladolid, el grupo IQBA cerró la noche con una muestra de la fusión del jazz moderno con el género la timba cubana, estilo que surgió a principios de los 90, como una respuesta a la ansiedad social que hubo en la nación antillana durante esa época.

Yes or no y Your feelings fueron algunas de las canciones que compartió el ensamble isleño con el público vallisoletano, que también escuchó las propuestas Sagitario, Dos palabras y Pureza tropical de Nocturbanda de Mérida, así como Brisa, Alux y Calakmul de Xamán, proveniente de Campeche, que alternó con la banda caribeña.

Los amantes del jazz en Yucatán disfrutaron en grande con los conciertos.

Como parte de la última jornada del Festival, se llevó a cabo la Ruta del Jazz, que inició con el Trío Jazz Sensitive por la mañana en Rosas & Xocolate Boutique Hotel, donde sorprendieron con diversos ritmos latinos a comensales y a las personas que caminaban por el emblemático Paseo de Montejo.

El manicero, Mambo influenciado, Moliendo café, Cuando vuelva a tu lado y El guararey de Pastora, entre otros, fueron algunos temas que presentaron al público. Por la tarde, en el Dzalbay cantina, estuvieron Héctor Infanzón, Aarón Flores, Benjamín García y José Andrés Márquez.

Nocturbanda demostró la enorme calidad de sus integrantes, donde destacó la hermosa voz de Malena Durán.

El sábado, la playa de Progreso recibió a Esencia Mestiza, Bahía de Ascenso, Ganavya Doraiswamy y al cuarteto de Infanzón, mientras que la parte posterior del convento de Izamal fue escenario para Son del Sur y Yucatán Jazz Ensamble.

Ricardo D. Pat