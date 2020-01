Fernando Faz describe detalles del renovado Panorama Escénico

Panorama Escénico busca fortalecer la oferta artística y cultural que contribuya al desarrollo de audiencias, así como el fomento de la creación escénica y musical. En ese sentido, Fernando Faz, director de Promoción y Difusión Cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes, calificó como exitosa la edición del 2019, considerando que con las modificaciones logradas para la correspondiente al 2020, se podrá lograr un impacto más productivo.

Fernando Faz Rodríguez, comunicó que, para participar, las y los artistas, gestores y/o agentes culturales tendrán que estar dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ser nacidos o radicados en Yucatán.

¿Cuáles serían los cambios en la edición 2020 de Panorama Escénico?

Entre las más importantes están que en esta ocasión vamos a poder contribuir absorbiendo otros gastos de operación, por ejemplo vamos a poder apoyar con el pago de los servicios técnicos, el staff de cada teatro y también de los edecanes.

¿Cuantos eventos están considerados para la agenda?

La convocatoria se publicó apenas el 17 de enero y se va a cerrar el 13 de febrero, con la intención de que el 20 de febrero se den los resultados y poder comenzar a trabajar a partir del mes de marzo y hasta junio, la intención es llevar a cabo 30 funciones.

La programación se distribuirá del 1 de marzo al 30 de junio de 2020 en los teatros “Peón Contreras”, “Armando Manzanero” y “Daniel Ayala” en Mérida, así como el “José María Iturralde Traconis” en Valladolid.

¿Existe algún requisito clave para calificar?

Una parte muy importante es la parte fiscal ya que el decreto nos pide que para poder nosotros ante contraloría justificar el dar el teatro en forma gratuita se requiere una justificación fiscal, que exista ante el SAT esta actividad, como artista independiente, como una compañía integrada como tal o tener un representante artístico que esté registrado como tal para poder llenar un convenio cuando ya hayamos acordado la fecha para cada presentación.

¿Cómo van las negociaciones con la comuna para la condonación de los impuestos?

Seguimos todavía en negociaciones no hemos todavía aterrizar la cuestión de los permisos con espectáculos ante el Ayuntamiento pero sí hay un acuerdo de que es más sencillo, la idea es que no haya necesidad de hacer el trámite, yo tendré que notificar ante la dirección de espectáculos del Ayuntamiento cuáles son los proyectos beneficiados para que no tengan que pagar un impuesto antes espectáculos del ayuntamiento.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Luis Andrade Castillo, director de Promoción y Difusión Cultural, Erica Millet Corona, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes y Fernando Faz, jefe de Creación, Producción y Programación de la dependencia.

¿Se pagará alguna cantidad por derechos de autor?

En el caso de la cuestión musical sí tenemos que notificar a la Sociedad de Autores y Compositores cuales son las canciones que van a utilizar para que sea un mero trámite, no hay que pagar algún impuesto, ningún permiso, salvo en algunos casos muy específicos como por ejemplo que el autor esté vivo entonces sí sería un poco más difícil evitar esa responsabilidad, sin embargo tenemos el apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores que nada más con un documento por escrito donde nosotros notifiquemos cuáles son las obras que se utilizarían o qué autores van a utilizar para que les liberen un documento notificando que está todo en regla para que no tengamos ningún problema ni los artistas, ni la sociedad de autores ni nosotros.

Ricardo D. Pat