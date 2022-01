Fernando Balmes Pérez deja el INE en Yucatán y se va a Campeche

En entrevista con La Verdad Noticias, Fernando Balmes Pérez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, platicó acerca de su rotación al vecino estado de Campeche, tras 22 años de estar frente al órgano electoral, que considera como el pilar de la estabilidad política y social de México.

¿Cómo toma su cambio presidente?

Afortunadamente me tocó regresar a mi entidad, Campeche, de acuerdo al nuevo estatuto de servicio no se puede estar tanto tiempo en un solo lugar, ya cambiaron las reglas y es por eso que se determinó por parte del Consejo General, movernos a los que no hemos tenido movimiento, entre ellos yo que desde hace 22 años no me muevo.

¿Fue fácil estar tanto tiempo frente al INE en Yucatán?

La verdad que fue un gran reto, porque me tocó un tiempo muy difícil cuando llegué aquí estaba lleno de vehículos y gente protestando en contra de los consejeros, fue mi primera impresión, pero a lo largo del tiempo logramos tener una aceptación por parte de la ciudadanía, porque debo decir que hemos hecho un trabajo muy importante en Yucatán desde este instituto.

Fernando Balmes Pérez será el nuevo presidente del INE en Campeche

¿Cuáles fueron los cambios que encabezó?

Después de esto, te digo que logramos que Yucatán tenga uno de los padrones más altos del país, estamos en los primeros lugares a nivel nacional de la integración del padrón, desde el año 2000 Yucatán se ha posicionado como uno de los primeros lugares en participación ciudadana y estamos en más de un millón 600 mil ciudadanos que tienen credencial para votar en la entidad.

¿Por qué los yucatecos deben confiar en el INE?

Simple y sencillamente porque el Instituto es autónomo de las autoridades e independiente de los partidos políticos, ese ha sido uno de los principios que hemos aplicado a lo largo de 22 años y eso ha funcionado perfectamente, autonomía, independencia, no nos metemos en asuntos que no nos competen, así que el profesionalismo para el desempeño de nuestras funciones, es lo que va adelante.

¿Habrá algún cambio por el aumento del padrón electoral?

Se tiene previsto una reestructuración en la que Yucatán va a ganar un distrito más, actualmente tenemos cinco federales, pero el crecimiento que ha tenido Yucatán en los últimos años, ha generado que se necesite un distrito más.

Esto todavía es un proyecto que se pretende hacer, se tendrían que llevar a cabo consultas, incluso para las personas de los pueblos originarios del interior del Estado, para definir los límites para instalar ese distrito electoral y se utilice en 2024.

¿Quién llega en su lugar?

Está previsto que llegue el licenciado Luis Guillermo Alvarado Díaz, yucateco por cierto que estuvo aquí por cierto, ya ha trabajado en Campeche también, en Quintana Roo, en Tabasco y ahora regresará aquí. Creo que es un profesional íntegro que seguramente va a mejorar la conducción de esta entidad.

