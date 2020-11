Feministas de Yucatán se manifiestan para exigir justicia por Alexis

Entre las noticias de hoy en Yucatán, se reporta una manifestación de grupos feministas de Yucatán en solidaridad a la exigencia de justicia por la muerte de Alexis.

Poco después del mediodía varios integrantes de colectivos feministas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Yucatán a modo de protesta por el feminicidio de Alexis, una joven de Quintana Roo que fue asesinada y descuartizada.

Colectivos feministas exigen justicia por la muerte de Alexis y los recientes feminicidios en Quintana Roo.

Como informamos en La Verdad Noticias, los restos de Alexis fueron encontrados por un hombre que recolectaba latas en la basura.

Manifestación de feministas en Yucatán

En una protesta pacífica y al grito de ‘Quintana Roo feminicida’, las integrantes de estos grupos feministas corearon los nombres de las recientes víctimas de feminicidio en Quintana Roo y Yucatán.

Feminicidios en Yucatán

El estado yucateco no se libra de los feminicidios y tan sólo este año, han sido varios casos que han causado suma conmoción en el estado, de los que destaca el caso de Fernanda, una joven que fue ultimada por su ex pareja sentimental de un balazo, quien cobardemente decidió suicidarse para no enfrentar a la justicia.

De igual manera uno de los casos más sonados fue el de Erica C.T., quien fue asesinada por su ex pareja.

Este último caso de feminicidio, fue muy sonado, ya que el responsable del asesinato de Erica decidió quitarse la vida antes de revelar el lugar donde había dejado el cuerpo y se mantuvo varios días un operativo de búsqueda para dar con el.

La manifestación pacífica tuvo lugar frente al palacio de Gobierno de Yucatán.

Cabe mencionar que aunado a los siete feminicidios que se han registrado en Yucatán, los grupos feministas exigen igual de derechos y un Yucatán libre de acoso sexual.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis!

