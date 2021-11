Feminicidio, grave problema que se va normalizando en Yucatán

El feminicidio es un problema grave en Yucatán, así lo consideró la activista Rosa Cruz Pech, fundadora de Uady Sin Acoso, en referencia al último que se suscitó en el Estado, el cual ocurrió en el municipio de Umán, donde un hombre, quien recién salía del Centro de Reinserción Social (Cereso), mató a su expareja sentimental en un campo deportivo.

“Sean feminicidios, sean homicidios dolosos o presuntos suicidios, algo está pasando en el Estado más seguro”, mencionó la entrevistada, quien agregó que el asesinato de la mujer de Umán sería el feminicidio 10 de lo que va del presente año, de acuerdo con los números no oficiales que tienen llevan activistas y agrupaciones feministas en Yucatán.

Violencia se queda en casa

Señaló que otra situación grave con el tema del feminicidio y que se vio en este caso, es que la víctima, al parecer, pidió ayuda, pero nadie a su alrededor ayudó. “Eso habla de la poca cultura que tenemos en la búsqueda de la erradicación y de apoyar a las presuntas víctimas. Se sigue considerando que la violencia de casa, se queda en casa”, indicó.

La activista rosa Cruz dijo que el feminicidio es un problema grave en Yucatán.

Explicó que en Yucatán una de las características de los feminicidios que se han realizado es que quien termina quitándole la vida a una mujer, son personas que tienen algún lazo con la víctima. “Ya sea su pareja o su familiar”, comentó Cruz Pech, quien exigió a las autoridades que haya justicia en este caso que ha conmocionado a la sociedad.

Normalización del feminicidio

Asimismo, indicó que algo preocupante es que el feminicidio se ha normalizado en Yucatán. “Si mañana amanecen dos mujeres muertas, ya no va a ser un escándalo. Siempre pongo el ejemplo de que si mañana amanecemos y hay 10 hombres muertos asesinados por sus parejas mujeres, va ser un escándalo nacional”, comentó.

Señaló que la ciudadanía se está acostumbrado a las muertes diarias de mujeres, no solo las que se dan en Yucatán, sino en todo el país y recordó que las consecuencias de los feminicidios no sólo repercuten en las familias de las víctimas, también afectan a todas las mujeres porque genera inseguridad en el día a día que realizan las yucatecas”.

Problemas en la clasificación

El feminicidio se va normalizando y ese es un problema en Yucatán, dijo la activista.

Aunque existen los protocolos para cuando se reporta la muerte violenta de una mujer, la fundadora de Uady Sin Acoso indicó que muchas veces no se cumplen, lo que a veces repercute en la clasificación de que si es un feminicidio o no para las autoridades, que en este caso sería la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

“A veces no se cumplen. A veces llegan y ya se limpiaron los rastros de sangre o no le hicieron los estudios o las investigaciones pertinentes, como si les quedaron fluidos dentro del área vaginal. Hay todo un protocolo que demuestra que son feminicidios”, indicó Rosa Cruz quien agregó que no se da la clasificación por estas inconsistencias.

Agregó que los delitos suceden, pero “en lugar de poner feminicidio, lo catalogan como suicidio u homicidio y ya no entra en esa categoría, precisamente para que el título de ciudad segura (por Mérida) siga predominando”, consideró la activista en entrevista para La Verdad Noticias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!