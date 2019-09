Felipe de la Cruz festeja su trayectoria con la Orquesta Típica Yukalpetén

Para Felipe de la Cruz este concierto significa una excelente oportunidad para celebrar de manera increíble sus s 45 años de carrera. “Agradezco a la Sedeculta, a Erica Millet por la oportunidad que me brinda de celebrar mi aniversario con toda esa pompa que nos da el teatro José Peón Contreras”, aseguró.

Comentó que cantar acompañado de una orquesta de ese tamaño es muy emocionante, se disfruta mucho y es una gran responsabilidad porque es una orquesta para presumir. “Es un agasajo cantar con la Típica, es un privilegio y además con canciones mías, con esos arreglos de cuerdas, metales, timbales, es algo fabuloso”, aseguró.

Felipe de la Cruz está sumamente contento de poder interpretar sus mejores temas con la gran Orquesta Típica Yukalpetén.

Felipe recordó sus tiempos con “Los Auténticos”. “Precisamente fue en el 74, hace 45 años que es cuando entré con ellos, y grabé mi primeros dos discos con la compañía RCA Victor, ellos ya llevaban 14 discos grabados, y también en ese primer disco que grabamos se incluyeron dos temas míos que eran instrumentales porque era música bailable. Me quité en el 85, estuve once años y grabé 13 discos con ellos y al final fueron 62 canciones de mi autoría que aporté dentro del grupo. Siempre he dicho que ese grupo fue mi máxima escuela porque ahí aprendí que podía hacer canciones cuando me lo proponía, que podía ser pianista, que podía ser intérprete, aprendí lo que era dirección, producción, mezcla, aprendí toda una serie de cosas que me han servido a través de estos años.”

Felipe de la Cruz visitó la redacción de La Verdad para platicar de este magno evento que será de entrada gratuita.

Llegó después la etapa con la Quinta Generación, que dirigía Sergio Esquivel, una etapa que Felipe considera maravillosa, ya que a él le ayudó a seguir creando, a seguir haciendo canciones, compartiendo su experiencia con gente que está empezando. “A finales del año pasado empecé a festejar mis 45 años, me di el gusto enorme de escuchar canciones mías con 17 intérpretes de los más reconocidos que tenemos aquí en Yucatán, en el Museo de la Canción Yucateca, en el mes de mi cumpleaños en mayo, y ahora pues me toca cantar mis canciones en voz propia arropado por la Orquesta Típica Yukalpetén, con esos arreglos, ese esplendoroso sonido que ahora tiene la orquesta que dirige el maestro Pedro Carlos Herrera.

Felipe vive una etapa sumamente feliz con su esposa Cristina del Carmen Cruz Canul y su pequeño bebé de cinco meses de edad.

Felipe reconoce desconocer con exactitud el número de canciones que ha compuesto a lo largo de su vida, sobre todo porque sigue creando obra. “Tengo muchísimas canciones y muchas otras que no he terminado, no me he sentado a contarlas porque sigo con la inquietud de hacer más, pero solo con José Antonio Ceballos llevo más de 100, más 62 con los Auténticos, son muchas. Creo que nosotros tenemos desarrollado el don de la percepción, el ponernos en el lugar de los demás plasmando sentimientos que no son nuestros pero cuando lo oyen los otros sienten que ellos debieron haber dicho eso pero no saben cómo, esa es una de las enormes alegrías las gentes que hacemos canciones.

Dijo que a partir del mes de octubre realizará recitales didácticos bajo el nombre de “Hacedor de Canciones, oficio y arte”, en las casas de la cultura de los municipios, en lugares como Teabo, Hunucmá, en Temax.

Finalizó invitando al público en general a no perderse este concierto único e irreptible.

Ricardo D. Pat