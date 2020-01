Fausto Lozano, gestor de un cortometraje premiado en el Ficmy

Fausto Lozano platicó con La Verdad acerca del cortometraje “Matías”, ganador del Premio al Mejor cortometraje del Jurado del Short Film Race 2019 - Festival de Cine de Mérida, trabajo en el que no solo se trataba de decirle a la gente “no lo hagas”, “no es la opción”, “hay soluciones”, sino también decirle a la sociedad que estamos haciendo y de qué manera podemos afectar a las personas para decidirlo.

“En el caso de “Matías”, pues vemos todo el contexto familiar, como la falta de un interés materno, la falta de un interés paterno debilita sus emociones y cada situación que va viviendo el personaje lo va debilitando, entonces plantear que todos podríamos evitar esta situación”, aseguró.

¿Qué trataron de compartir con “Matías?

Es un llamado a la sociedad de que los volteemos a ver y que dejemos tanto egoísmo, y que pues en esta búsqueda estamos tratando de ser auténticos y dejamos de sensibilizarnos. Para el equipo fue muy doloroso en el sentido de adentrarse a esas historias pues de gente que decide quitarse la vida.

Fausto Lozano aseguró que el proceso tocó las fibras de cada uno, pues salieron a la luz personas que han tenido amigos, familiares que ha sufrido esto, también escuchar testimonios de gente que reconoció que había pensado suicidarse.

Desde que escribe el guión, Fausto está pensando en los actores, siempre tratando de optimizar el presupuesto.

¿De dónde surgió la idea para este corto?

Bueno en realidad es un proyecto que nace dirigido para este rally, un poco porque había mucho entusiasmo por parte del director Jair Quintal, que quería entrar al festival ya que habíamos coincidido en un proyecto anterior y honestamente al entrar a un evento como este le tiramos a ganar.

¿Tú ya habías participado antes en el Ficmy?

Sí, había participado como guionista en “Eternos”, me había dedicado a escribir otras cosas pero de cine en particular no.

Lo que Fausto busca como productor es generar un equipo que sume, que ayude a crecer las historias.

¿Cómo decidieron abordar el tema de la amistad?

Analizando un poco el contexto me basé precisamente en el proyecto del año pasado que tocó un tema social, pensamos que aparte de hacer cine podríamos generar conciencia y tocar un factor social,hace un año el tema fue el abuso sexual infantil.

Al contar con poco recursos han aprendido que pueden contar historias profundas con mucha pasión y entusiasmo aunque los presupuestos no sean los adecuados.

¿Es un llamado de prevención contra el suicidio?

Siendo Yucatán es el primer lugar en suicidios , me sensibilice al tema y fue a partir de eso que tratamos de desarrollar con Matías este simbolismo de los suicidios de Yucatán y a nivel mundial, ese fue el orígen.

