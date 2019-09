Fanáticos listos para el concierto de Ricky Martín

Todo listo para el concierto de Ricky Martin y fans hacen grandes filas para poder ingresar a la avenida Montejo, lugar donde será el espectáculo.

Emoción, nerviosismo, ansiedad, es lo que percibe en la avenida Montejo previa a la presentación del boricua puertorriqueño, el cual fue galardonado con el premio “Cumbre de la Paz” hace unas horas.

multitudes esperan a Ricky Martin.

Multitudes esperan con ansias la hora de que su artista favorito salga al escenario para poder corear sus canciones y deleitarse la pupila.

“Estoy muy contenta y emocionada, vine desde Veracruz para ver a Ricky pues soy su fans número 1” Estela Landero, visitante.

Sin importar las horas que tengan que estar de pie tanto en la espera para entrar al lugar, como durante la presentación, o lo que hayan tenido que viajar para poder ver a su cantante favorito, los asistentes esperan con tranquilidad, paciencia y orden.

“Estoy aquí desde la 1 de la tarde para poder tener un buen lugar y poder ver lo más cerca posible a Ricky, ya que soy su seguidora desde que estaba chica” Marlene Uc, asistente al concierto.

Las jovencitas en espera de su artista favorito.

A los asistentes no les importa que tal vez ni siquiera puedan ver de cerca al cantante, pero con solo escucharlo en vivo les da “felicidad” dicen; “Sé que por tanta gente lo más seguro es que me toque muy lejos y no lo pueda ni siquiera ver de cerca, pero con solo verlo de lejos y escucharlo en vivo me doy por satisfecha” Saraí López, veracruzana.

El clima cálido en Yucatán para esta noche es especial pues Ricky Martin se presentará en el monumento a la patria, el problema es que el clima meteorológico no sabe de esas cosas, pues esta pronosticado lluvia. La lluvia podría ser una de las invitadas no esperadas en el espectáculo que ofrecerá en unas horas el puertorriqueño.

“Sería prudente que las personas que asistan al concierto de Ricky Martín lleven algo para protegerse de la lluvia que se espera para la noche “esta fue la recomendación de la ingeniera Sareti Cardós Pacheco, meteoróloga del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida de la Conagua Yucatán.

Así que si usted asistirá al concierto lleve su sombrilla.

