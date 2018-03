Familias sin agua por culpa del alcalde de Umán

Tras el robo de la cablería de la planta de agua, Freddy Ruz Guzmán se hace de la ‘vista gorda’ para restaurar el servicio en Ticimul

RECIBE AMENAZAS

Te puede interesar

- José Esqueda Briceño, comisario de Ticimul, perteneciente a Umán, mencionó que por la falta de atención del alcalde Freddy Ruz Guzmán,Mencionó que no es la primera vez que el munícipe abandona la comisaría y tampoco descartó que pueda ser una venganza luego de las publicaciones en contra del edil umanense. Recordó que en una ocasión cerró la calle de acceso a Ticimul, debido a que los ladrones se llevaron los cables eléctricos de la planta de agua y a pesar de que se dio aviso con tiempo al Ayuntamiento, éste los mantuvo sin el vital líquido por más de 24 horas. En esa ocasión, también se solicitó la presencia permanente de unidades de policía, lo cual nunca ocurrió, siendo en ese incidente la primera vez que recibió amenazas por parte de emisarios del edil, todo por luchar por algo justo. Respecto al tema del agua, pobladores de esta comisaría mencionaron que el alcalde ha manifestado abiertamente que Ticimul no existe para él porque no lo apoyaron en las elecciones pasadas. Indicaron que siempre solicitan ayuda a Ruz Guzmán, pero éste no se las da ya que la población simpatiza con el Revolucionario Institucional (PRI). Por ello, mencionaron que todos los apoyos que llegan a Ticimul son a través de diligencias que el comisario hace con diputados federales o senadores. ‘Todos los apoyos que han caído en Ticimul han sido por apoyos de diputados federales que conocen al comisario, dijeron.Así mismo, Esqueda Briceño denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Ruz Guzmán o quien resulte responsable de las constanteshacia su. ‘Si te sigues metiendo en mamadas te vamos a partir la madre’, fue la amenaza que recibió el comisario por parte de una persona. Por ello, el líder de la comisaría proporcionó a las autoridades el teléfono de la persona que lo ha amenazado. Dijo que las amenazas en su contra comenzaron momentos después de que la presidenta del DIF Municipal de Umán, Nelvi Couoh, desalojó el centro comunitario de la comisaría y aunque las amenazas han sido esporádicas, no han cesado. Las llamadas amenazantes en contra de su integridad física continúan y por ese motivo optó por interponer una denuncia. Ante esta situación el comisario José Esqueda responsabiliza de todo lo que le pueda ocurrir a él, a su familia y a sus propiedades al alcalde Freddy Ruz Guzmán. Precisó que no es la primera vez que recibe amenazas por estar ‘brincando’ a la autoridad municipal en busca de beneficios para la comunidad de Ticimul (como el caso de la Lechería Liconsa) que el alcalde siempre les negó.