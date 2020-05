Familias del sur de Mérida viven una situación realmente desesperada

Con Yucatán sumido en una terrible batalla contra el avance del coronavirus cientos de personas que habitan en una invasión conocida como “Forjadores” al sur de Mérida, manifiestan estar desesperadas por no tener medios para subsistir.

Estas familias aseguran estar atravesando momentos sumamente complicada a causa de la contingencia contra el Covid-19 al no tener empleo por lo que solicitan apoyo de la sociedad y el gobierno para poder comer.

Más de 200 familias del sur de Mérida viven desesperada situación y solicitan ayuda urgente.

En este sitio, ubicado cerca de un desarrollo habitacional sustentable, habitan unas 250 familias que se encuentran instaladas, las cuales han tenido que ingeniárselas para obtener ingresos, aunque varias personas afirman que cada vez es más difícil la situación.

La falta de empleo y oportunidades de ingreso desde el surgimiento del coronavirus han dejado severamente afectados a los colonos, quienes aseguran que la situación se ha vuelto insostenible.

Familias enteras sin sustento alguno

Señalan que entre ellos hay mujeres, niños y gente de la tercera edad, precisamente el sector más vulnerable ante el Covid-19 por lo que consideran que es justo que reciban apoyo.

Afirman no tener sustento alguno pues actualmente no hay trabajo en ningún lado, no hay empleados y los pocos que tenían empleo lo perdieron a raíz de la implementación de la contingencia nos quedamos.

Es un drama total pues todas estas familias no tiene ni lo mínimo para conseguir alimentos y por ello solicitan que se les apoye con despensas o algún tipo de mercancías.

Para colmo tampoco han sido tomados en cuenta en los apoyos que se ha distribuido para quienes tienen necesidades alimentarias durante la contingencia sanitaria, por lo que claman a autoridades y sociedad por un poco de ayuda.

Son cientos de personas que habitan en el sur profundo de Mérida las que lanzan un mensaje de auxilio a la sociedad y el gobierno.

Reiteran que no han contado con el respaldo de ninguna autoridad por lo que piden a la gente de Mérida que los ayuden pues les urge conseguir algo para comer, pues el sitio se encuentra en una de las zonas con mayor necesidad y marginación de Mérida y que también se ha visto afectada por el coronavirus.

También confirmaron que han tratado de ser muy cuidadosos en esta contingencia en guardar las medidas que el gobierno nos ha pedido por lo que solicitan que de ser necesario sean visitados por algún grupo de trabajadores de la salud y revisen a los niños.