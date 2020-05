Familias de los intoxicados de Yucatán exigen justicia; culpan a las autoridades

Los familiares de los once intoxicados con alcohol adulterado acusan a las autoridades municipales de promover el clandestinaje y exigen justicia.

De los once ‘envenenados’, Paulino M. M., de 41 años; Felipe de Jesús R.C., de 66 años; Tomás C. M., de 45 años y Bernardino M. M., de 43 años de edad, originarios de Petectunich y Pedro M. Z., de 55 años; Mario M., de 45 años y José D. C., de 39 años de edad, originarios de Acanceh, municipio de Yucatán, lamentablemente perdieron la vida.

Familiares de los fallecidos por beber alcohol adulterado exigen justicia.

Otros tres permanecen con secuelas graves, como es el caso de Valerio T., quien presenta dificultades para articular palabras, para moverse y tiene presión arterial muy alta, según un medio local.

José T., hijo de Valerio manifestó que el también bebió un trago de alcohol adulterado, sin embargo al sentir el sabor decidió no seguir ingiriendo la bebida mortal.

Familiares de los difuntos hablaron de como sucedieron las cosas.

Ante estos lamentables hechos, familiares de los fallecidos exigen justicia y que los cuerpos de sus difuntos sean entregados.

Asimismo allegados de los difuntos, señalan al presidente municipal de Acanceh, Felipe Medina Chi, por presuntamente mentir, ya que en redes sociales, Médica Chi aseguró en un video que ya había un acercamiento de parte de las autoridades con los familiares de las víctimas, sin embargo los deudos de la comisaría Petectunich lo desmintieron.

Familiares de envenenados exigen justicia

Por su parte, el papá de Bernardino M. M, dijo que su hijo no era un borracho y que sólo exigía que le devolvieran el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo.

De igual manera Amalia M., hermana del difunto Bernardino dijo que el vendedor del alcohol adulterado fue presuntamente dejado en libertad y que hay un cómplice que viene desde Cancún, Quintana Roo.

Vecinos de la comunidad yucateca acusan a las autoridades de promover el clandestinaje.

Cabe mencionar que la prima de Bernardino manifestó que un agente policíaco conocido como el ‘Pasión’ fue el presunto encargado de decomisar el alcohol adulterado que mató a su familiar, sin embargo esta mujer asegura que el agente derramó el líquido en la calle y sólo guardó tres envases, los cuales presuntamente no fueron entregados a la Fiscalía General del Estado.

Vicente C., es otro de los sobrevivientes, quien se encuentra ingresado en el hospital O’horán y que ha quedado ciego debido al veneno que ingirió, asegura su hermana.

Antonio S., vecino de Petectunich, se encuentra en el Hospital Benito Juárez del IMSS en Mérida y su estado de salud es reportado como grave.

Cabe mencionar que los habitantes de Petectunich señalan al director de la policía municipal como uno de los principales promotores del clandestinaje en la comunidad, de acuerdo al medio local, Por Esto.

