Familias de Yucatán llevan tres días sin luz, se manifiestan en la CFE

Varias familias de Yucatán se manifestaron a las puertas de una oficina de la CFE para exigir el servicio de luz.

Se trata de habitantes de Xanabá, comisaría de Izamal; quienes se apersonaron a las puertas de la Comisión Federal de Electricidad para quejarse por las constantes fallas en el servicio de electricidad que ha terminado por ocasionarles pérdidas materiales al quedarse sin luz.

Por la tarde del miércoles, los afectados fueron al lugar en compañía de la comisaria municipal Leydi María Ruiz Novelo, para llega a un acuerdo con la CFE y resolver las constantes fallas.

Hasta el día de ayer, los quejosos indicaron que llevaban 72 horas cumplidas sin energía eléctrica, lo que provocó que sus alimento se descompongan.

La comisaria por su parte alegó que las constantes fallas en el suministro de energía han provocado un desplome en la economía de los habitantes, ya que sus alimentos refrigerados se han descompuesto.

Si bien en esta comunidad se reportan 72 horas sin le suministro de energía, mientras que en otras colonias se reportan 8 días sin luz.

Los afectados exigen un alto a las fallas de luz.

Ante la presunta falta de interés para resolver el problema, la mañana del miércoles 26 de octubre, las familias afectadas se manifestaron frente a las oficinas de la CFE a modo de presión para que sean atendido y se logre un acuerdo.

Algunos miembros de las familias de Yucatán indican que a parte de no tener luz, no tienen agua, los molinos no pueden trabajar, las tienda no tienen corriente y la comida se descompone.

