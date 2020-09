Familiares de joven desaparecida en Yucatán sospechan de su exnovio

La desesperación de una familia se intensifica, luego de que una joven está por cumplir, los 20 días desaparecida.

Se trata de Erika Anahí Cetz Dzul, una joven de 24 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado 10 de septiembre en el municipio de Huhí.

Tras estar varios días sin saber nada de ella, la búsqueda se intensifica y nuevos datos han sido revelados, los cuales apuntan a su ex novio.

De acuerdo a familiares de la joven, se supo que Erika salió de su casa para ir a trabajar a bordo de una vagoneta, donde otros compañeros iban con ella; su destino era la fábrica Woodegenix Skypark, ubicada en el municipio de Kanasín.

Tras llegar a su lugar de trabajo, la joven presuntamente fue retirada, debido a que presentaba síntomas de Covid-19, por lo que alrededor de las 11:00 horas contactó a su ex novio de nombre Francisco para que pasara a buscarla, ya que es taxista.

La joven fue vista por última vez el pasado 10 de septiembre.

Se supo que la joven se comunicó con sus padres alrededor de las 20:00 horas para decirles que tenía Covid-19 y que no regresaría a su casa porque no quería contagiar a sus sobrinos, sin embargo 15 minutos después se comunicó nuevamente para pedir que le preparen una habitación para que se aísle y que estaba rumbo a su casa, pero la joven nunca llegó a su casa y cuando la quisieron contactar, su teléfono no daba tono.

Por su parte Francisco dijo que dejó a Erika a tres cuadras de su casa alrededor de las 21:00 horas, sin embargo Luis, el hermano de la joven manifestó al medio local ‘Haz Ruido’, que su temor es que Francisco esté involucrado en la desaparición de su hermana, así como teme que haya sido vendida en el Estado de Quintana Roo.

Autoridades levantaron un alerta ambar.

Presuntamente Francisco había manifestado a la familia de la joven, que cuando pasó por Erika, fueron al doctor en Huhí, luego se fueron a tomar bebidas embriagantes y antes de llevarla a su casa, pasaron por un amigo que estaba en estado de ebriedad.

Sospechan del ex novio de desaparecida

Según manifestó Luis, cree que Francisco pudo haberle hecho daño o que pagó a alguien para que la lastimara, ya que en una ocasión la amenazó con una navaja.

Cabe mencionar que trascendió que el ex novio de Erika fue citado a declarar este lunes 28 de septiembre.

