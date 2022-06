Familia vendedora de cochinita lamenta intoxicación masiva en Seyé

Familia vendedora de cochinita lamenta intoxicación en Seyé

La familia de Alberto Huchim Angulo desde hace más de tres décadas se dedica a la venta y preparación de carne de cerdo. El padre de Don Beto, como lo conocen en Seyé, le enseñó a elegir, sacrificar, beneficiar y preparar un cerdo, ya sea para venderlo crudo por kilos o en chicharra, cochinita y morcilla.

El señor es muy conocido. Es por eso que su carnicería es muy concurrida en el mercado municipal. También es por eso que su esposa, Yanely, tiene uno de los puestos más famosos de cochinita en todo el pueblo, la cual se vende a una cuadra del palacio municipal.

Como cada semana, Don Beto acude a la granja de cerdos ubicada entre Acanceh y Eknacán, para comprar un cerdo de entre 120 y 150 kilos. El kilo lo venden aproximadamente en 48 pesos, por lo que el comerciante desembolsa alrededor de cinco mil pesos por ejemplar.

Después de subirlo a la camioneta, el cerdo vivo es trasladado hasta su domicilio, ubicado en calle la 21 por 38 y 36 de Seyé, donde los resguarda en un pequeño corral, acondicionado a un costado de su área de trabajo.

El sábado por la tarde, Don Beto limpia el piso de un pequeño cuarto construido al fondo de su casa, baña al cerdo, lo sacrifica y posteriormente le tira agua hirviendo para quitarle todo el pelo. El cuerpo del animal es tasajeado en el piso, se le retiran las tripas, los órganos y se divide en dos canales, uno para cada lata.

Ya que la carne está limpia, Amairany, su hija mayor, prepara el achiote, las hojas de plátano, las especias y coloca los pedazos de carne de cerdo dentro de las latas. Este proceso para preparar cochinita pibil culmina al anochecer y desde ese momento, la lata es depositada al interior de un orificio cavado en la tierra, donde ya lo espera la leña ardiente.

Ahí se queda, hasta que el calor hace lo suyo y la cochinita pibil está lista. Cuando el reloj marca las 5:00, se saca y se lleva directamente frente al mercado municipal, donde cada domingo la gente ya se encuentra esperando a Yanely.

“Tengo la costumbre de que cada que llego, antes de comenzar a vender me hago un taco para aguantar”, comentó la comerciante.

Con carne contaminada

Municipio señaló que se pudo tratar de clembuterol en la carne de cerdo

El pasado domingo la rutina fue la misma, llegaron al centro de Seyé, colocaron la mesa, sacaron la vitrina y comenzó la vendimia. “No es por alabarme, pero soy la que más vende y la gente nos conoce, por eso va a comprarnos”.

Para la fama con la que cuenta en el pueblo, dos latas de cochinita pibil se acaban antes del mediodía y así fue en esta ocasión. Terminó la venta, se retiraron del lugar y al poco rato comenzó el problema.

Una persona se comunicó con ella y le dijo que algo raro tenía su cochinita, que le está provocando malestar. A este reclamo se sumó otro, luego otro y otro más. Al paso de las horas, ya eran decenas de personas las que esperaban ser atendidas a las afueras de los únicos dos consultorios con los que cuenta el pequeño poblado de menos de 15 mil habitantes.

“Fue ahí donde me desesperé, porque todos se sentían mal y yo pensé en mis hijos, en mis sobrinos, en mi familia que también comió la cochinita, entonces nos fuimos a vernos y me dijeron que también se sentían mal”, recordó.

Los síntomas comenzaron con mareo, temblor en las manos, taquicardia, insuficiencia respiratoria, dolor abdominal y luego vómitos. Por la gravedad de la situación, al menos 10 personas requirieron hospitalización, entre ellas, Yamily.

Clembuterol pudo intoxicarlos

La SSY realizó diligencias de inspección la mañana del martes

Las sospechas apuntan principalmente al clembuterol, un químico aplicado en los cerdos para conseguir su engorda, ya que a través de la retención de líquidos, logra un incremento en la masa muscular.

Intervino la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). Su Dirección General Contra Riesgos Sanitarios clausuró la carnicería, el puesto de cochinita y también el área de trabajo ubicada dentro de la vivienda de Don Beto, en lo que se encuentra la causa de la intoxicación.

“Yo no soy culpable de lo que está pasando, yo también fui víctima, si yo supiera lo que tiene el cerdo no lo voy a comer, no se lo doy a mis hijos, no se lo voy a vender a mi familia ni a mis clientes”, lamentó la vendedora de cochinita pibil, quien pidió comprensión a todos los afectados, sobre la situación que se sale de sus manos.

“Nos pasó como a todos los demás, nosotros también nos enfermamos, comimos la misma comida, mi mamá apenas ayer la trajeron porque estuvo hospitalizada y mi papá que es diabético hasta se le subió la presión”, agregó Amairany.

Mientras se llevan a cabo las diligencias, que comenzaron este martes por parte de las autoridades sanitarias, los negocios de la familia Huchim Chay se encuentran paralizados.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Además, a su pérdida diaria se suma el cerdo que tuvo que ser sacrificado y que no será comercializado, ya que la SSY lo usará como evidencia para comprobar si hay algún tipo de hormona para engordar en su organismo, lo cual podría perjudicar a la empresa criadora.

Mientras tanto, los comerciantes esperan que el proceso para esclarecer la situación sea rápido, conciso y transparente, para que puedan retomar las actividades que llevan realizando desde hace muchos años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!