Familia exige pago de daños por la muerte de un hombre en Mérida

Familia exige pago de daños por la muerte de un hombre en Yucatán

Familia de un hombre que murió a causa de un accidente en Mérida, exige el pago de daño; tras dos años el responsable no se ha hecho cargo.

Los hechos ocurrieron en 2017 cuando José Jesús Cámara Manzanero perdió la vida a raíz de un accidente de tránsito y tras varios años de pleito la empresa aseguradora del hombre que provocó el accidente no ha pagado por los daños ocasionados.

El hombre fue atropellado por una combi del FUTV.

Todo indica que el hombre fue atropellado por una combi del Frente Único de Trabajadores del Volante hace dos años y tras el accidente, la aseguradora del vehículo en cuestión, procedió a trasladarla al hombre a un hospital particular donde días después lamentablemente murió.

Exigen pago

La familia del hombre fallecido, se presentaron el lunes 9 de diciembre a las puertas de una empresa aseguradora que presuntamente no ha pagado los daños por la muerte de su pariente.

El abogado de la familia manifiesta que el hombre falleció 9 días después del accidente, presuntamente por las heridas sufridas tras el atropellamiento y la empresa aseguradora se negó a pagar los daños, por lo que la familia del hombre comenzaron un pleito legal.

Según dijo el abogado, la jueza Blanca Bonilla Castañeda no vinculó a proceso al presunto responsable del accidente, argumentando que no se realizó la autopsia de rigor y el acta de defunción no señalan las causas de la muerte del hombre.

Una jueza negó la vinculación a proceso del presunto responsable de la muerte del hombre.

El abogado de la familia considera que existían las pruebas suficientes para vincular al presunto responsable de la muerte del hombre.

Tras varios exigencias, los familiares consiguieron un acuerdo con la aseguradora, sin embargo esto no fue posible ya que el pago de daños se echó para atrás.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Te puede interesar: Dan con el presunto asesino de la mujer encontrada muerta en Mérida

La aseguradora presuntamente se niega a pagar.

Los familiares del hombre fallecido sólo quieren llegar a un acuerdo con la empresa aseguradora ya que esta última ya ha reconocido su responsabilidad pero se niegan a pagar.

Únete a nosotros en Instagram