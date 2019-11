Familia denuncia a alcalde de Yucatán por abuso de poder (VIDEO)

Familia denuncian a alcalde de Yucatán por abuso de poder (VIDEO)

Una vez más las redes sociales sirvieron como medio para ver cómo actúan los presidentes municipales de Yucatán y en esta ocasión te presentamos el caso de un Alcalde que presuntamente hace uso de su poder para perjudicar a una familia; los hechos quedaron grabados en un video.

Los hechos se registraron en Tekit, municipio de Yucatán, cuando un grupo de policías en compañía de un supuesto licenciado llegaron al domicilio de una familia y comenzaron a poner sello de clausura a un muro de su casa.

Todo lo sucedido quedó grabado en un video realizado por la hija del dueño de la casa, donde se puede ver al padre de familia discutiendo con uno de los oficiales de policía.

La obra fue clausurada con el pretexto de contar con permiso de la comuna.

Al parecer el problema es que el municipio alega que la familia construyó en la vía pública y en el video se puede observar que el muro está a casi un metro y medio de la carreta; con el pretexto de los permisos para construir, la obra fue clausurada.

Cabe mencionar que la familia alega que a ninguna persona que construye en el municipio solicita permisos a la comuna y que todo es parte de una supuesta venganza de el Alcalde de Tekit; que hace presuntamente uso de su poder, ya que la familia a ido a solicitar el permiso y no se lo quieren otorgar.

En un momento se escucha que el padre de familia habla con el supuesto licenciado y le pregunta que porque no ha querido atender a su abogado, que si no se prestan para dar una solución al problema, las cosas seguirán igual y no se iba a poder solucionar nada.

Piden a alcalde se ponga a trabajar

Cabe mencionar que este video se hizo viral en las redes sociales, ya que en tan sólo cuatro horas de haberse publicado, ya cuenta con 3 mil reproducciones y varios pobladores se manifestaron.

Varios pobladores se manifestaron contra el Alcalde.

Ante el presunto abuso de poder, varios pobladores del lugar le piden al Alcalde que se ponga a trabajar y que deje de perjudicar a la familia.

Entre las peticiones que le hacen al Alcalde están que se bachén las calles del municipio de Yucatán, que deshierbe la maleza que sólo genera moscos y que solicite la construcción de una nueva clínica comunitaria.

