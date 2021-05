Familia de joven de Mérida dudan de su suicido; el novio desapareció

De nueva cuenta un suicidio ha simbrado a la sociedad yucateca, al presumirse que pudo haber sido un feminicidio, de acuerdo a lo que los padres de la joven mujer muerta alegaron.

Se trata de la muerte de Arlette Heredia P., de 20 años de edad, que como informamos en La Verdad Noticias, fue encontrada muerta en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Prados de Chuburná por su pareja sentimental.

Según se supo, la familia de la joven no están de acuerdo con el resultado de la autopsia que se realizó al cuerpo. por lo que se interpuso una denuncia con el número de expediente W-GS/054/2021 para que la Unidad de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue el caso.

De acuerdo con la familia de la joven, el novio de su hija, identificado como Óscar A.S.L. presuntamente no ha dado la cara y desaparecido ya que no saben de su paradero.

Habla el padre de la joven sobre el suicidio

El padre de la joven llegó a las 8:15 a la vivienda y ya no le permitieron ver a su hija.

El padre de la joven, un hombre identificado como Orlando Heredia habló con un medio de comunicación y manifestó que hay varias inconsistencias en el caso de su hija.

Asegura que le avisaron del suicidio de su hija hasta las 19:45 horas, llegando a la vivienda donde vivía su hija a las 20:15 horas.

Según dijo el hombre, cuando llegó a la casa, se encontraban familiares del novio y a él no le permitieron entrar a ver a su hija. De igual forma le dijeron que su la joven presuntamente se quitó la vida alrededor de las 18:30 horas, sin embargo asegura que la joven se comunicó con su mamá a las 18:50 horas y él recibió uno a las 17:00 horas.

Novio de la joven desapareció después del suicidio

El novio presuntamente desapareció.

Familiares de la joven aseguran que el novio desapareció y no saben nada de él después del suicidio, ya que trascendió que se dio de baja de la universudad Marista, donde supuestamente estudiaba derecho, así como también se supo que cerró sus cuentas de redes sociales y su número telefónico ya no se encuentra disponible, incluso aseguran que el día de la muerte de Arlete, un familiar llegó a su casa y selo llevaron, ya que desde ese día no lo han podido localizar.

Cabe señalar que el Servicio Médico Forense (Semefo) dictaminó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por suspensión, sin embargo su familia asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer la causa de la muerte de la joven.

El forense dictaminó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por suspensión.

Como informamos en otras noticias de Yucatán, la versión del novio fue que él salió del domicilio y ella le marcó para indicarle que se iba a matar, por lo que regresó a la vivienda y cuando regresó la encontró ahorcada.

‘Ese muchacho no salió de la casa, él estuvo todo tiempo en la casa y si ahora se escondió es por algo’.

Fueron las palabras que el padre de Arlette usó para referir que sospechan que algó más pasó.

El padre de Arlette dijo al medio local Eco Yucatán que la joven se había comunicado con su hermano y se escuchaba bastante tranquila, incluso asegura que habló con su mamá.

Arlette fue descrita como una joven centrada, que estaba cursando la mitad de su carrera, con muchos planes por delante, incluso señaló que la joven tenía planes de conocer a su sobrino que acababa de nacer.

En otro aspecto, el padre de la joven manifestó que su hija tenía constantes discusiones con su pareja sentimental, al grado de llegar a las agresiones verbales.

Cabe señalar que el padre de la joven refirió que no se suicidó y piensa ‘que no fue ella, él la mató’.

Información y fotos: Eco Yucatán

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.