Familia de Mérida busca desesperadamente a su mascota, un inofensivo y tierno mapache

Una familia de Mérida ha pedido ayuda de la sociedad para localizar a “Leonora”, una mapache que se extravió desde el martes pasado en el centro de la capital yucateca, informaron los dueños de este animalito.

El animal se extravió en la calle 62 entre 43 y 45, cerca del Parque de Santa Ana, luego de que se asustase por la lluvia que cayó ese día; su partida ha provocado la tristeza de su hermano “Rufino”, según indican sus dueños.

El animal vivía en un predio del centro de Mérida cuando se escapó.

Elizabeth Martínez, su dueña, informó que hace poco se mudaron de casa y “Leonora” estaba acostumbra a estar suelta en el hogar, pero el pasado martes, debido a la lluvia, se asustó, trepó al techo de la casa y desapareció.

Agregó que en el predio contiguo hay un árbol que conecta con la calle, por lo que su dueña piensa que por allá pudo haber bajado hasta salir corriendo sin un rumbo en específico al no conocer su nuevo hogar.

Tal parece que la lluvia que cayó el martes asustó al mapache y se fue.

Aunque la han buscado a los alrededores, sus dueños han pedido apoyo a través de las redes sociales para dar con su paradero y así la mapache de un año de edad pueda regresar a su hogar junto con su hermano "Rufino".

La mujer mencionó que el animal no ataca. “Sólo hace un sonido olfateando que puede intimidar, pero no es para atacar, sino para oler. Ella se deja agarrar, pero es un poco tímida e inofensiva”, señaló Elizabeh Martínez.

La familia del mapache quiere que regrese a casa sana y salva.

La mujer dijo que los mapaches fueron adoptados del zoológico de Noc Ac y cuenta con todos los documentos legales para su cuidado, además de que ambos tienen un chip de información, pero el cual no es un GPS.

“Por favor, si la ven, avisen. No es un animal fácil, necesita demasiados cuidados, es una gran responsabilidad tener a un mapache y no me gustaría que lo atrapen y lo tengan en una jaula”, mencionó la mujer.

Hasta ayer miércoles la mapache había sido vista en el barrio de Santiago por una mujer, pero no se logró su captura. Si la haz visto o sabes de ella, puedes comunicarte a los números 9993-8674-25 y al 99993-88-97.