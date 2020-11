Familia abandona a zoofílico de Yucatán; ya no lo protegerán, aseguran

Después de que se realizó una protesta frente a la vivienda de Bonifacio “N”, denunciado por zoofilia en Tekax, municipio del sur de Yucatán, la familia que vivía con este depravado, lo abandonó, reportaron activistas.

Rocío Quintal, organizadora de la protesta, comentó que ayer domingo alrededor de las 19:00 horas, ciudadanos que vigilan el domicilio de don “Bon” para que no se escape de la justicia, vieron que su familia lo abandonó.

Activistas protestaron para que se haga justicia contra el zoofílico de Yucatán.

Según los informes, a la vivienda del supuesto zoofílico, llegó una camioneta y los ocupantes de la vivienda sacaron sus pertenencias, ya que cuando terminaron de cargar, se fueron y dejaron solo a don “Bon”.

Quintal López comentó que al parecer la familia del sujeto ya no lo seguirán protegiendo, ya que don Bonifacio fue denunciado por zoofilia y maltrato de animales en Tekax, municipio donde hay muchos reportes en su contra.

Protestan y piden castigo a zoofílico

Respecto a la protesta, los activistas primero se plantaron en la plaza principal de Tekax y luego a la casa del agresor y por último, en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, donde exigieron castigo para el zoofílico.

Como ya informó La Verdad Noticias, el hombre es acusado de violar a dos perras e incluso hay vídeos contundentes de él realizando dichos actos, además de que hay un tercer caso donde está involucrado.

La protesta se debió a que han pasado cuatro meses de los hechos y no se ha hecho justicia, ya que el juez no ha girado ni siquiera una orden de aprehensión contra el hombre, por lo que los activistas no cederán en su lucha.

